看好 iPhone 12 超级更新周期，分析师再次上调苹果目标股价

据国外媒体报道，果粉们期待已久的苹果首批支持 5G 网络连接的 iPhone 12，已经确定将会延期几周发售，但这并未影响外界对苹果这一系列 5G 新品的期待，也未影响分析师对 iPhone 12 的预期，由于看好 iPhone 12 所带来的超级更新周期，一位分析师近日再次上调了苹果股票的目标价。

再次上调苹果目标价的是投行韦德布什（Wedbush）公司的分析师丹尼尔 · 艾夫斯，他将苹果股票未来 12 个月的目标价，由 8 月初的 475 美元，上调到了 515 美元，并预计有望达到 600 美元。

周一美国股市收盘时，苹果股票的收盘价为 450.91 美元，市值为 19279.26 亿美元。如果苹果股价在未来 12 个月达到艾夫斯预计的 515 美元，苹果市值就将超过 2.2 万亿美元，达到 600 美元则就会超过 2.5 万亿美元。

这是丹尼尔 · 艾夫斯自 6 月份以来第 3 次上调苹果股票的目标价，在 6 月底，他将苹果股票未来 12 个月的目标价，由此前预计的 375 美元上调到了 425 美元。

同此前两次上调一样，艾夫斯再次上调苹果股票的目标价，还是看好即将发布的 iPhone 12，会带来 iPhone 的超级更新周期，极大的提升 iPhone 的销量，进而拉升苹果的业绩。

在这一次给投资者的报告中，艾夫斯表示，供应链的检查显示，对 iPhone 12 的预期有了明显的上升，这对苹果 2020 年的超级更新周期是一个非常好的迹象。

在此前的报告中，艾夫斯已预计，目前全球约 9.5 亿 iPhone 用户中，大约有 3.5 亿将在 iPhone 12 所带来的这一超级更新周期升级他们的 iPhone。在这一次的报告中，他仍坚持这一预计。

在这一次的报告中，艾夫斯表示，目前全球宏观经济环境虽然依旧疲软，但 iPhone 12 所带来的超级更新周期，可能会是自 2014 年的 iPhone 6 之后，苹果最重要的产品更新周期。

艾夫斯在这一次的报告中还提到，他们仍认为华尔街的很多分析师低估了苹果这一次超级更新周期中大量被压抑的需求。