蔚来七月交付 3533 辆，同比增长 322.1%

淡季不淡，8 月 3 日蔚来公布了 2020 年 7 月交付数据： 3533 台，同比增长 322.1%，超过了去年同期交付数的 4 倍，是仅次于今年 6 月的史上第二高单月交付成绩。

蔚来 ES8 本月交付 923 台，同比上涨 462.8%，自 2018 年 6 月启动交付至今，已累计交付 23861 台。

蔚来 ES6 本月交付 2610 台，同比上涨 287.8%，环比上涨 5.4%，自 2019 年 6 月启动交付至今，已累积交付 25754 台。蔚来已累计完成交付 49615 台，并在 7 月 18 日完成第 50000 台整车量产下线。

蔚来创始人、董事长、CEO 李斌在交付公告中表示：“7 月新增订单数量创历史新高，市场对 ES8、ES6 以及 EC6 需求强劲，再次感谢用户对蔚来一如既往的支持。我们会在第三季度完成产能提升以实现更高的交付成绩。”

虽然 7 月是国内车市的传统淡季，但蔚来依然达到了非常不错的交付成绩。7 月 24 日，蔚来智能电动轿跑 SUVEC6 在成都车展正式上市，补贴前售价 36.8 万 - 52.6 万元，首批车辆将在 9 月下旬开启交付。随着交付量的持续攀升以及新车上市后将带来的用户增长，蔚来此前在 2020 年第一季度财报中给出的二季度整车毛利超过 5%，年底整车毛利达到两位数的预期也将如约实现。此外，在成都车展现场，蔚来还预告了电池租用服务 BaaS 项目即将正式推出，预计这项基于车电分离架构的商业模式创新将成为蔚来新的业务增长点。随着市场需求的不断增长，蔚来也将继续提高产能，预计到 9 月底之前合肥先进制造基地的产能将提升到每月 4500-5000 台，为后续交付量的持续攀升做好充足的准备。

据悉，截至今天，蔚来已在全国开设 136 家门店，其中包括 22 家蔚来中心和 114 家蔚来空间，销售网络已覆盖全国 87 座城市。与此同时，蔚来持续布局换电站，已建成 141 座，覆盖 64 个城市。