去年游戏机团队解散：小霸王文化公司新增 5 条被执行人信息，累计标的超 150 万

IT之家8月12日消息 据天眼查 App 显示，近日，小霸王文化发展有限公司新增 5 条被执行人信息，执行标的累计超 150 万，执行法院为中山市第一人民法院。

小霸王文化发展有限公司成立于 2015 年 7 月，注册资本 1 亿人民币，法定代表人为冯宝伦，经营范围包括计算机软、硬件开发、销售；信息技术服务及技术转让。生产、开发、销售：教育电子产品、电玩娱乐产品、儿童益智玩具、游戏机等。

股东信息显示，该公司第一大股东为中山市威信置业有限公司，持股比例 50%，第二大股东为广东益华百货有限公司，持股比例 49%。该公司共全资控股两家企业，分别为中山市小霸王虚拟技术应用发展有限公司、中山市益利商业投资有限公司。

IT之家获悉，据公司官网显示，小霸王旗下拥有四大系列产品，包括教育类产品、AV 类产品、厨房电器产品、家用电器产品。

2019 年，据每日经济新闻报道，5 月中旬，小霸王位于上海的游戏机团队解散的消息传来，引发外界对公司经营状况的热烈讨论。记者实地探访发现，曾被寄予整合小霸王旗下主要品牌和资产并启动上市的小霸王文化产业科技集团办公地，如今已经人去楼空，曾经 “高调”发起的原始股权认购也已陆续进行退款，上市计划似乎进入停滞状态。要知道，小霸王曾喊出市值 500 亿元的口号，而游戏机业务则是上市计划的重要一环。