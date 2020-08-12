因盗版影视侵权，第一弹 App 负责人被批捕

IT之家8月12日消息 据中国打击侵权假冒工作网发布，近日，静安区检察院对 22 名通过盗版影视 App 播放侵权视频的犯罪嫌疑人批准逮捕。其中，16 名犯罪嫌疑人以涉嫌侵犯著作权罪批捕，6 名犯罪嫌疑人以涉嫌侵犯著作权罪、帮助信息网络犯罪活动罪双罪名批捕。

IT之家获悉，经查，自 2019 年开始，上海斯干网络科技有限公司在未经著作权人许可的情况下，以第一弹 App 为平台，擅自上传大量美国、日本、韩国等国家的影视剧集，从中收取会员充值费及广告费用。同时，斯干公司为解决片源下载问题，专门成立安徽红岸科技有限公司，负责第一弹 App 的影视剧集审核及下载上传工作。经司法审计鉴定初审，斯干公司通过第一弹 App 发布侵权视频 2 万余集，收取会员费 992 万余元，收取广告费 2426 万余元，合计非法获利 3418 万余元。

由于本案涉案犯罪嫌疑人众多，侵权视频数量巨大且涉及向国外版权方取证等多重困难，为确保办案质量，部门提前介入案件，听取公安机关汇报案情和侦查进度，引导侦查取证。受案后，部门六名检察官加紧审查，完成了对 35 名涉案犯罪嫌疑人的提审、证据补充、审结报告制作等任务，并多次向分管检察长汇报案件审查情况，确保了审查逮捕阶段的办案质量。