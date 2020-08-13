iOS/iPadOS 13.6.1 正式发布：修复显示屏偏绿的散热问题

IT之家 8 月 13 日消息 苹果今日正式发布了iOS 13.6.1 和 iPadOS 13.6.1。此更新修复了可能导致显示器偏绿的散热问题，部分用户的“暴露通知”可能停用的问题也已获得修复。

IT之家了解到，根据 Apple 的说法，部分显示屏出现发绿问题是由热量管理故障引起的，现已在 iOS 13.6.1 中修复。



iOS 13.6.1 更新日志如下：

· 解决了可用储存空间不足时不需要的系统数据文件可能无法自动删除的问题

· 修复了导致部分显示屏色调偏绿的散热管理问题

· 修复了部分用户的“暴露通知”可能停用的问题

1、iOS 14/iPadOS 14开发者预览测试版描述文件：点此下载

2、iOS 14/iPadOS 14公开测试版描述文件：点此下载

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《苹果iOS描述文件下载大全 & 完全使用攻略：玩测试版/限制升级……必备》

《IT之家精华：苹果iOS系统发布/固件下载/升级更新大全表》

兼容设备列表：

iOS 13支持的机型如下：

iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max

iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X

iPhone 8、iPhone 8 Plus

iPhone 7、iPhone 7 Plus

iPhone 6s、iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPhone SE（第二代）

iPod touch (第七代)

iPadOS支持的机型如下：

iPad Pro(12.9英寸)、iPad Pro(11英寸)、iPad Pro(10.5英寸)、iPad Pro(9.7英寸)

iPad（第七代）、iPad (第六代)、iPad (第五代)

iPad mini (第五代)、iPad mini 4

iPad Air (第三代)、iPad Air 2