腾讯 Q2 财报亮了：游戏、社交仍是营收大头，小程序经济圈爆发

腾讯控股昨日发布 2020 年第二季度及上半年未经审计财务报告,报告显示,腾讯第二季度营收 1148.83 亿元,同比增长 29%;期内公司权益持有人应占盈利为 301.53 亿元,同比增长 28%。

从具体业务板块来看,增值服务仍然以 57% 的比例占据大头,这一项营收同比增长 35% 至 650 亿元。增值服务包括网络游戏和社交网络,其中游戏业务增速创近两年新高,达到 40%。虎牙并入报表,推动社交网络收入同比增长 29% 至 267.14 亿元。

在 To B 业务上,随受疫情影响,金融科技及企业服务 Q2 营收还是达到了 298.62 亿元,同比增长 30%,表现出较强的抗风险能力。此前,腾讯曾宣布将投入 5000 亿元 All in 新基建,也将 To B 业务上升至集团战略高度。

而在腾讯擅长的社交领域,微信也在加速谋变,实现从社交产品向数字经济产品的转化。二季度微信及 Wechat 的合并月活增至 12.06 亿。受惠于微信朋友圈因广告库存及曝光量的增长,社交及其他广告收入增长 27% 至 152.62 亿元。

据统计,从 2015 年到 2019 年,腾讯社交广告收入已经翻了将近 6 倍,从 93 亿元增长至 529 亿元。

增值服务贡献近 6 成营收 游戏业务增长创近两年新高

腾讯 Q2 增值服务营收 650.02 亿元,占总营收的比重达到 57%,妥妥的营收支柱。其中,网络游戏营收同比增长 40% 至 382.88 亿元,增速创近两年新高。社交网络收入增长 29% 至 267.14 亿元。

根据财报,游戏业务主要受《和平精英》及《王者荣耀》等手游在国内及海外收入增加所推动。以《和平精英》为例,Sensor Tower 商店情报平台今年 7 月发布的数据显示,《PUBG Mobile》和《和平精英》在全球 App Store 和 Google Play 的总收入翻倍,累计达到 30 亿美元。

游戏具有生命周期,但从目前的收入状况来看,《和平精英》与《王者荣耀》仍具有很强的生命力。加之疫情期间,“宅经济”的流行,也给游戏行业带来利好。

除了已经很成熟的游戏之外,腾讯还在二季度推出了多款新产品。比如,战略游戏《战歌竞技场》、基于流行中国漫画 IP 改编的动作游戏《一人之下》以及 Supercell 开发的《荒野乱斗》。其中《荒野乱斗》荣登今年六月 iOS 中国下载排行榜榜首。

在国际市场上,腾讯则发布了一款沉浸式队制动作类的个人计算机游戏《Valorant》,一款卡牌类跨个人计算机端和智能手机的游戏《符文大地传说》,以及代理的角色扮演手游《CODE:D Blood》。据悉,《Valorant》已在第二季度成为 Twitch 上全球观看时长最高的游戏。

今年 4 月起,虎牙并入财务报表。受虎牙直播服务的贡献、音乐会员数增长以及游戏虚拟道具销售收入增长的推动,腾讯 Q2 社交网络收入同比增长 29%。

近期,腾讯还在撮合虎牙和斗鱼合并,并于 8 月 10 日分别发出初步非约束提案,提议虎牙和斗鱼换股合并。若交易完成,游戏直播领域将产生一家市值超过 100 亿美元的平台公司,腾讯也可借此进一步打通从游戏、电竞、直播的上下游环节,将用户留在自己的游戏生态布局中。

云及企业服务收入稳步增长 To B 业务上升至战略高度

腾讯 930 组织架构调整以来,To B 业务的地位愈发受到重视,金融科技及企业服务已经成长为腾讯第二大营收支柱。这一项 Q2 营收 298.62 亿元,占总营收的 26%。

其中,金融科技业务的增长,主要由于日均交易量和单笔交易金额增加带动商业支付收入的增长及理财平台收入的增长。具体来看,商业支付及理财平台业务在用户及业务规模上均有所增长,推动金融科技收入同比及环比上升。由于商户对支付解决方案的需求上升,尤其是在零售及餐饮等行业,商业支付的日均交易量及单笔交易金额同比均有所增长。理财平台业务方面,资产保有量及活跃客户量同比均有所增长。

而用云量带来腾讯云整体业务规模的上升。数据显示,在互联网行业,腾讯云服务了国内超过 70% 的游戏公司,在视频行业的渗透率也高达 90%,在 Top 100 的直播平台中,有 80% 的公司使用腾讯云的服务。

财报显示,在新型冠状病毒疫情的持续影响下,线下项目交付工作尚未在第二季度完全恢复,但二季度,腾讯云与金融机构及公共服务领域客户签订了重大合同,同时扩大了在医疗、教育、会议及展览等新兴垂直领域的业务。

今年 5 月,腾讯宣布拿出 500 亿元用于新基建投资,打造 To B 生态。两个月后,腾讯清远云计算数据中心 7 月正式开服,据悉,腾讯未来还将在江苏、河北落地大型数据中心,进一步满足华南、华东和华北等区域产业数字化转型升级对云计算资源的需求。

小程序 “小程序经济圈”爆发 微信商业化步伐提速

除了在产业互联网领域布局深入,在腾讯擅长的社交领域,微信也在加速 “谋变”,实现从社交产品向数字经济产品的转化。

一方面,小程序不断升级商业服务能力,推出小程序直播、微信小商店、小程序订单管理、交易保障、微信物流助手等系列能力,完善电商交易生态;另一方面,微信与企业微信互联互通升级,让更多商家激活私域流量的巨大商业价值。同时,微信支付分正式开放查询功能,已支持超千种信用服务。

此外,微信近期还升级了搜一搜 “服务搜索”功能,站内搜索可以直接连接各类服务小程序,在安卓应用端小程序也可以开始被分享到朋友圈,这无疑将进一步带来小程序生态的流量转化。

财报显示,二季度微信及 Wechat 的合并月活增至 12.06 亿。受惠于微信朋友圈因广告库存及曝光量增长等因素的推动,腾讯社交及其他广告收入增长 27% 至 152.62 亿元,总体广告收入同比增长 13% 至 185.52 亿元。

财报称,微信生态正重新定义中国的网络广告,让广告主可在其私域,例如公众号及小程序,与用户建立关系,使其投放可有效维护长远而忠诚的客户关系,而非只是单次交易的广告投放。

总的来说,腾讯在二季度交出了一份亮眼的财报。基于对腾讯前景的看好,野村、瑞银、高盛、摩根士丹利等 37 家投行均对腾讯给出 “买入”、“增持”或 “跑赢大市”的积极评级,其中,国金证券更是给出 694.66 港元的目标价。