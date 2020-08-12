微信安卓版 7.0.18 内测版更新发布

IT之家8月12日消息 今天，腾讯微信发布最新的安卓内测版7.0.18更新，官方日志是优化了一些已知的问题。此前，微信已支持修改微信号。

此前微信安卓版7.0.17正式版带来了视频号新增 “浮评”功能，在观看视频的同时看评论；在聊天中，长按消息的菜单有了新样式。

下面是微信内测版开发者功能更新内容：



小程序

重构 WebGL 组件，需关注 WebGL 组件的稳定性；

视频编辑组件 性能优化，添加视频硬编硬解，需关注性能及稳定性；

修复预载分包未完成下载前 navigateTo 到对应分包的页面可能会白屏；

优化分包查找效率；

需关注小程序返回逻辑是否正常；

fix 视频全屏之后退出全屏，小程序无法横屏。需关注全屏及横竖屏切换是否正常；

需关注 live-player 前后台切换的播放逻辑是否正常；

蓝牙丢包问题改善，需关注相关功能是否正常；

NFC 优化了 onDiscovered 的回调时机，需关注 onDiscovered 内部的逻辑是否正常；

更新地图 SDK，优化定位问题，需关注地图相关功能；

chooseMedia 支持图片和视频混选。

小游戏

重构录屏，需关注录屏实现稳定性；

提升分享到朋友圈后，转发回会话之后的卡片打开速度；

重构 2D 渲染，需关注 2D 相关接口的稳定性。

微信7.0.18内测版64位下载，点此链接。

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