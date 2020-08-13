Facebook、Snap 曾就收购 TikTok 对手展开谈判

Facebook 和 Snapchat 母公司 Snap 都曾与 Dubsmash 公司就收购展开了谈判。最近一段时间以来，短视频类应用成为了人们关注的焦点，当前微软也正在试图收购 TikTok。

Facebook 与 Snap 两家公司当前已经不再与 Dubsmash 就此交易进行谈判，Snap 公司发言人表示：“我们非常很欣赏这个团队，但是当前并没有在对收购进行积极谈判。”Dubsmash 没有立即对置评请求做出回应，Facebook 表示他们不会对市场传言进行置评。

几天之前，美国总统唐纳德 · 特朗普（Donald Trump）威胁称，如果中国短视频应用 TikTok 不能在 45 天内与微软达成收购协议，他将在美国封禁 TikTok 及其母公司字节跳动。特朗普要求微软在 9 月 15 日之前制定一份 TikTok 收购计划，称此举可以保护美国用户的数据和信息。

然而本周有消息称，微软收购 TikTok 或将面临技术难题，要想按照特朗普和美国立法者的要求让 TikTok 与字节跳动彻底分手，可能将需要一年以上的时间。

消息人士称，最近几周中，Facebook 和 Snap 都与 Dubsmash 就收购交易进行了接触。知情人士还透露，交易的潜在价格为数亿美元。

当前Facebook还因收购前竞争对手而面临反垄断调查，包括图片分享应用Instagram和即时消息应用WhatsApp。