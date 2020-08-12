被指曾收集用户设备 Mac 地址，TikTok 回应称已停止这种做法

IT之家 8 月 12 日消息 华尔街日报周二报道称，TikTok 的安卓应用曾收集用户的 MAC 地址长达 18 个月，违反了谷歌 Play 商店的政策。这些地址作为每个用户设备的唯一标识符，可被用于广告追踪和潜在的更具侵入性的追踪。

2015 年，苹果 App Store 和谷歌 Play Store 都已经禁止收集 MAC 地址，但 TikTok 仍然能够通过一个漏洞获得该标识符。报道引用的一项研究发现，Google Play Store 上有近 350 个应用利用了类似的漏洞，一般都是出于广告定位的目的。

TikTok 在去年 11 月停止了这一做法，TikTok 目前正处于一个微妙的时刻，上周白宫发布了一项行政命令，如果该公司不能完成对其美国业务的出售，从 9 月 20 日开始将切断与该公司的所有美国交易。该公司目前正在与微软进行谈判，但目前还不清楚交易进行了到什么程度。

IT之家了解到，对此 TikTok 回应称，他们已经停止了这种做法，“我们不断更新我们的应用程序，以跟上不断变化的安全挑战，当前版本的 TikTok 不会收集 MAC 地址，”一位代表说，“我们一直鼓励用户下载最新版本的 TikTok。”