TikTok 正在美国加大游说力度，二季度花 50 万美元

8 月 12 日消息，据国外媒体报道，美国总统发布的行政命令，要求抖音国际版 TikTok 在 45 天后将其美国业务出售给一家美国公司，为了能够阻止这一行政命令的生效，TikTok 正在寻找一些有影响力的新游说者进行游说。

TikTok 在美国正面临越来越大的压力，美国政府高管声称该公司的位置跟踪能力和对美国人个人信息的处理构成了国家安全风险。实际上这是美国遏制中国科技公司发展的一个借口，并且也是特朗普总统为了选举连任而打出的反中主题来推升自己行情的一个算计。

为了扭转当前的局面，TikTok 希望加强其华盛顿办事处力量。8 月 3 日，它发布了有关 “政府事务”多个职位的招聘公告，当时特朗普政府正在考虑是否禁止该应用程序或迫使 TikTok 的母公司字节跳动出售其在美国的业务。

TikTok 正在寻找能够对干预华盛顿决策者的决策有影响力的游说者，这样的游说者能够与政治人物建立关系并且能够与国会议员保持联系，具有倡导保护 TikTok 用户社区的立场，能够与决策者接触，并能解决可能影响该公司的问题。

TikTok 称，自 2020 年初以来，其美国团队的人数规模已经增长了两倍。“TikTok 不会离开。”TikTok 在一份声明中表示，“我们致力于让我们非常敬业的员工获得长期的成功，他们每天都在工作，让 TikTok 成为了互联网上一个独特而令人振奋的地方。”

TikTok 一直面临来自特朗普政府的持续打压。最为主要的是，特朗普威胁说，如果 TikTok 的母公司在 9 月 15 日之前没有将其美国业务出售给一家美国公司，他将关闭 TikTok。此外，在在 8 月 6 日，特朗普签署了两项行政命令，禁止美国居民与 TikTok 和腾讯旗下应用程序微信做生意，此行政命令于 45 天后生效。

据彭博社报道，就收购 TikTok 在美国、澳大利亚、加拿大和新西兰的业务，微软公司一直在与 TikTok 进行接洽和谈判。据报道，TikTok 仅在美国目前已经拥有超过 1 亿用户。

实际上，在特朗普开始威胁说要禁止 TikTok 之前，该公司就已经在加强游说力量。其母公司字节跳动表示，2020 年第二季度，它在美国针对联邦层面游说花费了 50 万美元，高于 2020 年第一季度 30 万美元游说费用而创下新的历史纪录。

TikTok 的华盛顿游说行动始于去年，当时该公司希望促成公司高管与美国国会明星议员之间能够会面。它聘请了互联网协会贸易小组前总裁迈克尔 · 贝克曼（Michael Beckerman）提供政策咨询，并聘请大卫 · 肯布尔 (David Curban)担任外部游说员。2016 年美国总统竞选期间，肯布尔是特朗普竞选高级顾问。

近几个月来，该公司还聘请了前众议院多数党领袖吉姆 · 克利伯恩 (Jim Clyburn)的助手迈克尔 · 哈克 (Michael Hacker)、前海军陆战队从事议员联系工作的联络员艾伯特 · 卡卢格（Albert Calamug）和前互联网协会游说人员迈克尔 · 布卢姆 (Michael Bloom)。

据公共政策就业网站 Daybook 上发布的一份招聘公告，TikTok 正在寻找具有 “既定关系”，并且与国会、行政和相关机构拥有合作经验的说客。

TikTok 还聘请了一名关于州政府事务的主任，加强与特定官员的联系。根据 Daybook 列表，TikTok 最早在今年 2 月和 7 月就发布了招聘这一职位的广告。TikTok 招聘的其他职位，还包括一名通信协调员、一名公共政策主任和一名中介责任政策主任。

面对特朗普和他的政府的指责，字节跳动否认 TikTok 为中国政府收集数据，并称 TikTok 美国业务所有用户数据都存储在美国和新加坡境内，而不是在中国。