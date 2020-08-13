宁德时代新技术让电池与底盘 “合体”，可能使电动汽车续航超 800 公里

8 月 13 日消息，据国外媒体报道，周三，特斯拉供应商、锂离子电池制造商宁德时代（CATL）表示，该公司正在研究的一项新技术将使电池与电动汽车的底盘 “合体”，并可能使电动汽车的续航里程超过 800 公里。

宁德时代董事长曾毓群表示，通过这项新技术，电动汽车的续航里程可能超过 800 公里。该公司计划在 2030 年前推出这项技术。此外，他还表示，宁德时代正在探索电池回收和能源存储等新业务。

宁德时代成立于 2011 年，总部位于福建宁德。该公司专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售，致力于为全球新能源应用提供解决方案。

SNE Research 发布的报告显示，今年 1-6 月，LG 化学占据了全球电动车电池市场 24.6% 的份额，排名第一，其累计电池消耗量达到 10.5GWh，与去年同期相比增长了 82.8%，而宁德时代则以 23.5% 的市场份额，位居第二名。

今年 2 月，特斯拉和宁德时代签署了一份为期两年（从 2020 年 7 月至 2022 年 6 月）的合同。根据合同，宁德时代将为特斯拉在上海工厂生产的 Model 3 供应电池。

此外，宁德时代正与特斯拉合作生产百万英里电池，这种电池可使电动汽车的续航里程提升到 100 万英里，即 160 万公里。

上周，宁德时代宣布成为梅赛德斯 - 奔驰电池领域头部供应商。此次的战略协议涵盖了各领域的动力电池技术，包括为梅赛德斯 - 奔驰乘用车产品提供的电芯及模组，为其轻型商务车产品提供的整体电池包。