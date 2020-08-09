欧洲 7 月电动汽车销量暴增，已执行最严汽车碳排放标准

近日，据欧洲各国公布的数据，德、法、英等 8 个主要的欧洲国家 7 月的新能源汽车的销量已超 9.95 万台，同比增长 214%，其中德国、法国、英国的销量分别为 3.59 万辆、1.70 万辆和 1.56 万辆，同比增长 289%、298% 和 286%。

欧洲各国新能源汽车销量亮眼的同时，渗透率也获得了一定提升。数据显示，德国新能源车渗透率达到了 11.4%，创历史新高，同比增长 8.6%，环比上升 2.8%。紧随其后的法国、英国新能源车渗透率为 9.48%、8.93%；同比增长 7%、6.4%。

值得注意的是，挪威 7 月新能源汽车渗透率一举提升 20.2%，达到 68.42%，为目前欧洲唯一超过 50% 的国家。

相较于新能车销量的增长，欧洲的整体汽车市场却显得有些萧条。据了解，欧盟、英国和欧洲自由贸易协会（EFTA）国家新车注册量在 5 月暴跌 56.8% 之后，6 月继续下跌 24.1%。

市场观点普遍，欧洲新能源汽车逆势增长，主要原因在于欧盟 2020 年执行了最严汽车碳排放标准，设定 2021、2025、2030 年乘用车碳排放量分别达到 95、80.8、59.4g/km 的临时目标。其中 2020 年为过渡期，95% 的新车需达到 95g/km 的碳排放要求，而 2021 年以后则 100% 均需达到要求。

实际上，欧盟早在 2014 年提出 2020/2021 年目标后，欧洲乘用车平均碳排放量从 2013 年的 127g/km 下降至 2016 年 118.1g/km 的低点，但随后连续三年上升，2019 年同比增长 1.66% 至 122.4g/km。

目前，时间上仅剩两年，但整体看离 95g/km 的碳排放要求，还有较大的差距。

欧洲各国为了降低碳排放量，使出了浑身解数。为进一步督促企业达标，欧盟采取了严厉的罚款制度，对超出碳排放标准的车企，每辆车超出部分罚款 95 欧元 / g，试图对车企生产起到约束政策。

同时，欧洲各国也在政策上持续加码，在原有政策基础上增加了新的针对新能源车的激励政策，包括减免购置税、注册税、所有权税、企业税等以及其他补贴。

其中，法国确定延续购置补贴至 2022 年，并提升总补贴预算，由 2019 年的 2.6 亿欧元提升至 2020、2021、2022 年的 4、4、3.4 亿欧元。新能源车销量目标为 2022 年时较 2017 年提升 5 倍，即 2022 年销量达到 18.4 万辆。

对此，不少机构预测，欧洲市场全年新能源汽车销量无忧。其中，安信证券指出，全年欧洲新能源汽车销量有望突破 100 万辆。而截至 7 月份，欧洲八国新能源车销量达到 44.74 万辆，需欧洲各国新能源汽车注册量持续维持高增长态势，或将有望突破。

与此同时，对于我国新能源汽车市场状况，相关业内人士表示，在疫情之下，欧洲渗透率逆势增长，1 至 4 月，欧洲市场新能源汽车渗透率达到 6.3%，一些国家的新能源车渗透率在 10% 以上，远高于中国和美国，反观国内，新能源汽车的渗透率不到 5%。

另外，自从 2019 年 6 月新能源补贴大幅退坡，实行新能源新政以来，新能源汽车市场已经出现了连续 12 个月销量下滑。

据乘联会数据显示，2020 年 1-6 月份，中国狭义乘用车销量为 166.1 万辆，同比下降 5.9%，环比增长 3.3%；1-6 月累计销量 771.2 辆，同比下降 22.5%。其中，新能源汽车 1-6 月份销量为 31.3 万辆，同比下降 44.0%。

显然，相较于行业整体下滑幅度，新能源汽车的销量下滑幅度接近是整体的 2 倍。

不过，新修订的新能车准入规定，似乎给新能源汽车市场注入了一丝活力。这次修改的主要内容包括：删除申请新能源汽车生产企业准入有关 “设计开发能力”的要求；将新能源汽车生产企业停止生产的时间由 12 个月调整为 24 个月；删除有关新能源汽车生产企业申请准入的过渡期临时条款。

总的来看，此次的新规降低了新能源汽车生产和准入的门槛，但加强事中监管。“降低准入门槛，减少对新进企业的束缚，并不意味着汽车行业的技术门槛降低，而是说明审查的重点发生了变化，相对注重生产能力、质量和一致性控制能力、售后、安全品质能力。”乘用车市场信息联席会秘书长崔东树表示。

此外，新印发的《2020 上半年财政政策执行情况报告》。报告中明确指出将继续坚持新能源车免征购置税政策至 2022 年，同时继续支持二手车增值税减免政策。也给新能源车市带来了利好。

目前，市场上已经有比亚迪、江淮、蔚来、小鹏、特斯拉等新能源汽车企业，初步市场格局已经形成。此前，继刚刚举行纳斯达克上市仪式的理想汽车，小鹏汽车也递交了招股文件，将在纽交所挂牌交易，而作为后起之秀的恒大造车，一次性首发 6 款新能源车，也是赚足了眼球。

对于下半年的市场情况，崔东树指出，下半年新能源车市场消费环境较上半年改善，将带动新能源车下半年环比二季度销量实现高增长，二季度与去年下半年销量相近，因此下半年新能源车同比必然实现两位数以上高增长。