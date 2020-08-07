理想汽车回应车辆起火：初步判断为疑似铁片击穿高压油管

IT之家8月7日消息 今日凌晨，理想汽车在官方微博发布事故说明称，2020 年 8 月 6 日 16 点 09 分左右，发生在广东省肇庆市二广高速四会、连州方向的车辆起火事故，原因初步判断为疑似铁片的物体被高速行驶的车辆卷起，并击穿了高压油管，造成燃油喷溅并被排气管高温引燃。具体的事故原因及详细分析结果，有待事故现场的详细勘察及分析。

IT之家获悉，根据车辆事故发生时的相关视频及数据显示，16 时 08 分 54 秒，一块疑似铁片的 20 厘米左右长度的物体曾出现在车辆前方，并随后进入车辆底部，此时车辆时速为 115 公里 / 小时。

16 时 08 分 59 秒燃油管路压力异常下降；16 时 09 分 06 秒，驾驶员靠边停车，车辆发生起火。

根据云端监控数据显示，事故发生后，电池、增程器均无任何异常。具体的事故原因及详细分析结果，有待事故现场的详细勘察及分析。

下面是理想汽车声明全文：

事故说明

2020 年 8 月 6 日 16 点 09 分左右，在广东省肇庆市二广高速四会、连州方向，一辆行驶的理想 ONE 发生了意外事故，导致车辆起火。理想汽车工作人员已第一时间赶到现场，确认用户情况。目前两名车上人员留院观察，其余乘员人身安全。

根据车辆事故发生时的相关视频及数据显示：16 时 08 分 54 秒，一块疑似铁片的 20 厘米左右长度的物体曾出现在车辆前方，并随后进入车辆底部，此时车辆时速为 115 公里 / 小时；16 时 08 分 59 秒燃油管路压力异常下降；16 时 09 分 06 秒，驾驶员靠边停车，车辆发生起火。根据云端监控数据显示，事故发生后，电池、增程器均无任何异常。事故原因初步判断为疑似铁片的物体被高速行驶的车辆卷起，并击穿了高压油管，造成燃油喷溅并被排气管高温引燃。具体的事故原因及详细分析结果，有待事故现场的详细勘察及分析。