豪威：小米 10 至尊纪念版主摄搭载旗下 OV48C CMOS

IT之家 8 月 13 日消息 今天，豪威集团在微信公众号上发文，称小米 10 至尊纪念版主摄搭载了旗下 OV48C CMOS。

IT之家了解到，小米 10 至尊纪念版的超大底主摄来自于豪威集团的 4800 万像素的 OV48C 。官方称，这块 1 / 1.32 英寸光学规格的传感器采用了豪威旗下的 PureCel Plus 晶片堆叠技术，可为旗舰智能手机提供高质量的静态图像采集和视频性能。

豪威称，OV48C 是搭载 DCG HDR 功能的高清手机图像传感器，也是一款可同时提供 4800 万像素分辨率、1.2 微米像素尺寸、高速度、片上高动态范围的旗舰级手机图像传感器。OV48C 还集成了片上四合一彩色滤光片阵列和硬件像素还原算法，可实时提供高质量的 4800 万像素输出 8K Bayer 视频，这也为小米 10 至尊纪念版带来优质的 8K 视频录制能力。此外，OV48C 也是搭载 DCG HDR 功能的高清手机摄像头图像传感器。该功能可有效去除运动伪影，带来更佳的信噪比 ( SNR )。同时还提供具备片上合成功能的交错式 HDR 方案，确保研发人员可针对特定场景灵活选择 HDR 方式。