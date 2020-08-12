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小米米家新风机 C1 发布：挂墙式极简安装，首发价 999 元

2020/8/12 15:34:12 来源：IT之家 作者：西瓜/实习 责编：西瓜/实习
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IT之家 8 月 12 日消息 8 月 12 日，小米生态链旗下新品——米家新风机 C1 发布，该机具备超薄机身，占墙面积仅 0.16㎡，最大适用面积 28.6㎡，可过滤常见的过敏原、二手烟、沙尘等污染物，打造干净南北通透、空气洁净的居住环境。

米家新风机 C1 仅需占据 0.16㎡墙面，机身厚度仅有 13cm，可以灵活地选择安装地点，小面积的次卧、儿童房使用完全不用担心空间局促。

米家新风机 C1 内置复合滤芯使用 HEPA13 级高效滤材，可层层过滤常见的柳絮、花粉、二手烟、毛发、沙尘、细屑等污染物。并能有效过滤 PM2.5，提升高效滤网的净化效果。该机内置双离心风机，每小时可向房间输送 80m³ 纯净新风，最大适用面积达到 28.6㎡。

噪音方面，米家新风机 C1 的双通道流路设计通风顺畅，风机运行平稳低噪，同时隔绝室外噪声，夜间开启也不会影响睡眠。此外，米家新风机 C1 的安装孔径仅为 75mm，安装只需四根螺丝，方便简洁，不会大面积损坏墙面。

IT之家了解到，米家新风机 C1售价 1299 元，8 月 12 号开启预售 100 元抵 400 元，16 日首发到手价低至 999 元，支持 300 + 城市免费安装。

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关键词：小米

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