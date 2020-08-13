英伟达 RTX 30 系列即将到来，合作厂商纷纷晒出经典老显卡

IT之家 8 月 13 日消息 英伟达宣布将于 9 月 1 日举办 GeForce 活动，预计将发布 GeForce RTX 30 系列显卡。现在，英伟达在微博上开启了 #向未来进发 # 回顾经典老款显卡的活动，众多合作厂商纷纷晒出了当年发布的经典显卡。

七彩虹晒出了 2000 年发布的一款采用 NVIDIA TNT2 Pro 芯片组的七彩虹显卡 S600T+，官方称这款显卡打破了当时的市场格局，首次使用了红色 PCB。

映众晒出了一款 GeForce 2 Ultra 显卡。

华硕晒出了 1999 年发布的 V6600MX 显卡，并表示这款产品首次在显卡中加入硬件 T&L（坐标转换和光照计算）的 GeForce 256 核心，极大解放了 PC 运行 3D 游戏时的 CPU 资源，这对当时的大型游戏而言具有着革命性的意义。

微星晒出了 1999 年发布的 MS-8802 3d AGPhantom 显卡，采用了 NVIDIA RIVA TNT2 芯片组，具有 16MB 的显存容量，支持高达 1600x1200 分辨率和 32 bit 的 3D 应用软件，增强了显卡在硬件加速和特效功能的性能。

IT之家曾报道，英伟达将于当地时间 9 月 1 日上午 9 点（北京时间 9 月 2 日 0 点）举行 GeForce 特别活动，创始人兼 CEO 黄仁勋将发表演讲。在发布会上，黄仁勋将重点介绍该公司在游戏和图形领域的最新创新，感兴趣的下小伙伴可以关注一下。