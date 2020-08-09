英伟达 RTX 3000 系显卡曝光：最高 24GB 显存

IT之家8月9日消息 据外媒 Wccftech 昨日报道，英伟达计划在 9 月推出下一代 GPU，同时曝出了板卡 SKUs 和暂定发布时间等。

英伟达 RTX 3000 产品线中性能最强的型号 PG132-10 将具有 24GB 显存，预计将作为 RTX 2080 Ti 的继任者推出，计划于 9 月下旬推出。

PG132-20 和 PG132-30 两款显卡将替换 RTX 2080 Super 显卡上市，其中 PG132-30 将于九月中旬推出，PG132-20 将于十月上旬推出。值得一提的是，此前安培显卡爆料中从未出现 20 GB 显存的型号。

PG142-0 和 PG142-10 将取代 RTX 2070 Super 出现，前者位宽未知，且没有明确的发布日期。

PG190-10 板卡将作为 RTX 2060 Super 的继任者推出，但具体发布时间未知。

▲ 图截于 Wccftech，图中第二列为Replacement Class

IT之家了解到，知名爆料者 @KkatCorgi 上个月曾表示，规格最高的旗舰版安培显卡将配备多达 48GB 的显存，该型号或为 Quadro RTX A8000。

据外媒 GamersNexus 昨日报道，英伟达将于 9 月 9 日发布基于安培架构的 GeForce RTX 30 系列显卡。结合 Wccftech 消息，届时英伟达方面可能仅推出部分显卡型号。

据外媒 VideoCardz 消息，基于 PG132 板的型号或将配备 GA102 GPU 核心。而 OC3D 消息称，仅有 RTX3080、RTX3080Ti/RTX3090 以及 Titan RTX 三款显卡配备了 GA102 核心。

本月 5 日，Igorslab 给出了数款 RTX 3000 系列的板卡信息，与 Wccftech 不同的是 PG132-20 的显存大小，Wccftech 称该卡将拥有 20GB 显存，而 Igorslab 则声称是 11GB。

