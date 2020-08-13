滴滴青桔单车已进入 150 个城市，柳青揭秘品牌名称由来

8 月 13 日下午消息，滴滴旗下青桔单车今日举行媒体开放日，滴滴出行总裁柳青、滴滴两轮车事业部总经理张治东等高管出席。

提到青桔名字的由来，滴滴出行总裁柳青透露，早期甚至有人提议叫 “风火轮、筋斗云”等，最终经过讨论命名为青桔，寓意是略显青涩又饱含希望的果实。

▲（图：滴滴两轮车事业部总经理张治东）

滴滴两轮车事业部总经理张治东介绍了青桔单车的发展状况。

滴滴为何要做青桔单车？张治东表示，一方面是滴滴要做一站式出行，而在做后一公里还有待闭环；另一方面市场上虽然也有其它品牌在做，但体验上还有待完善。

2018 年开始，青桔单车从成都开始投放。他透露，目前青桔单车已经进入 150 个城市，服务数亿用户。

不过青桔单车的发展也并非一帆顺风。比如有的地方政府不理解；还有用户反馈买了月卡却找不到车；要攻克某一个技术也需要投入很大的成本。

他提到青桔单车曾遇到定位方面的问题。比如车辆在两栋楼之间存在着定位不准确的问题，后来青桔找到了北斗技术团队，经历艰辛克服了技术难题，实现搭载 GPS + 北斗双模式高精定位，目前已经在一些城市落地。

除了业务和技术创新之外，张治东还提到了青桔单车在环保和扶贫方面的情况。环保方面，使用废旧轮胎和部件制成鞋子、行李箱；扶贫方面，在贫困县捐赠单车解决出行问题。目前青桔已经捐献两万辆车，今年的计划是 10 万辆。