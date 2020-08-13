火狐与谷歌默认搜索引擎协议或再续三年，年度使用费超 4 亿美元

北京时间 8 月 13 日消息，据著名科技媒体 ZDNet 报道，火狐浏览器开发商 Mozilla 和谷歌的搜索引擎协议有望将再次延长三年的时间，新的协议将确保谷歌在 2023 年之前仍然是火狐浏览器的默认搜索引擎提供商，其年度使用费约在 4 亿至 4.5 亿美元之间。Mozilla 预计在今年 11 月宣布这项交易，届时该组织将公布其 2019 年的财务数据。

就在前一日，Mozilla 宣布计划削减 250 多名员工，此举令不少火狐浏览器的用户对其未来表示担忧，Mozilla 目前的谷歌搜索协议原定于今年年底到期。不过，有消息人士证实，Mozilla 目前财务状况良好，裁员是其核心业务重组的一部分，而该组织也正在从目前的互联网标准管理者的角色转向推行更具商业可行性的产品，以产生自己的收入。该组织的长期计划是从基于订阅的服务中建立自己的营收来源，并减少对谷歌搜索交易的依赖。

早在 2006 年这两家公司开始合作的时候，谷歌搜索交易就占到 Mozilla 全年预算的 75% 到 95%。但在 2014 年至 2017 年期间，双方的合作曾一度中断，当时 Mozilla 与雅虎签署了类似的协议。