苹果发布中国企业责任报告：累计为中国开发者提供 2000 亿元收入

8 月 13 日消息，苹果中国近日发布其 2019-2020 年度中国企业责任报告，介绍他们于 2019 年 5 月至 2020 年 4 月期间，在产品、教育、环境责任、 员工、供应商责任和社区六个领域在国内作出的贡献。

截至 2019 年底，苹果在中国大陆设立 9 家公司、70 家分公司，在大中华区开设 52 家零售店。在这份报告中，苹果公布了一些关键数字：

在新冠疫情那段时间，苹果向中国扶贫基金会捐赠 5000 万元，用于支持新冠疫情紧急救援，以及疫后经济恢复、长效扶贫机制的探索、教育扶贫的进一步创新；

自 2019 年 5 月提出的苹果中国 “智惠计划”，目前已支持中国发展研究基金会的 “贫困地区儿童数字化项目”，该项目已有超过 25 万受益人次；

自 2010 年 App Store 在中国上线以来，开发者们通过 iPhone 和其他苹果设备上面向全球用户销售，所赚取的收入已超过 2000 亿人民币。

有关环境保护，自 2015 年碳排放量达到峰值以来，苹果公司的整体碳足迹已有近 35% 的降幅。现在，他们正致力于到 2030 年实现全面碳中和；通过与供应商合作降低产品制造环节的能耗，苹果在 2019 年减少了逾 77.9 万吨年化碳排放量；超过 70 家供应商承诺使用 100% 可再生电力制造苹果产品；苹果公司为自有场所设施获取的可再生能源中大约 83% 是由他们自创项目提供的；因为产品外壳中使 100% 再生铝金属，目前新 MacBook Air 碳足迹近乎减半（与 2017 年的 MacBook Air 机型相比）；

2008 年至今，400 万名苹果供应商员工参加了教育、技能培养和自我提升课程；

在基础教育和高等教育领域，苹果开始 Swift 编程俱乐部的中国学校数量较去年增加约 30%，开设 iOS 开发课程的高校数量较去年增加近 60%，建立学生 iOS Club 的高校数量较去年增加超过 90%。