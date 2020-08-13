分析师：新 iPhone 发布前 180 天苹果公司股价平均表现最好

新款 iPhone 发布日期已经临近。苹果公司在其最新财报电话会议上称，新一代 iPhone 应会在 10 月份开始发货。

Evercore ISI 分析师 Amit Daryanani 在周三的研报中探讨了在新款 iPhone 发售前持有苹果公司股票是否有意义。其结论是肯定的，并继续维持苹果公司跑赢大盘评级，并将其目标价从 440 美元上调至 460 美元。

Daryanani 在研报中写道：“由于 iPhone 预计会在未来三个月左右发布，因此我们认为回顾 iPhone 发行前后的相对股价表现是有启发性的。回顾过去的 iPhone 发布，苹果公司股价在新机发布前 180 天平均表现最好，前 90 天时间段的股价也有出色表现，且波动性更低。新机发布后 30 天和 90 天平均表现不及大盘。”

分析师指出，股价相对表现似乎至少部分与发布周期的强度有关，“iPhone 6、X 和 11 在发布前后大多数时间段内的表现都较好。”

他的核心结论是，在新款 iPhone 上市之前，苹果股票历来是一笔不错的投资，而 Evercore 认为现在没有理由对此结论进行改变。

他指出，持有苹果股票的最佳时机是在新款 iPhone 发行前的 180 天内，而该股在新机发布后的 30 天和 90 天内平均表现不佳。新款 iPhone 上市前 90 天该股平均回报率为 11.3%，这表明现在买入苹果股票正符合其逻辑。

苹果股价周三大涨 3.4%，现报 452.41 美元，纳斯达克综合指数涨约 2%。