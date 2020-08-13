网易云音乐 Q2 营收同比三位数增长，丁磊：将探索更多元商业模式

IT之家8月13日消息 网易今日发布了截至6月30日的2020年第二季度未经审计的财务业绩报告。报告显示，网易第二季度净营收为182亿元人民币（26亿美元），同比增加25.9%。归属于网易公司股东的持续经营净利润为45.378亿元人民币（6.423亿美元），上一季度和去年同期分别为35.510亿元人民币和33.542亿元人民币。基于非美国通用会计准则，归属于网易公司股东的持续经营净利润为52.260亿元人民币（7.397亿美元），上一季度和去年同期分别为42.129亿元人民币和39.211亿元人民币。

网易表示，在网易云音乐、网易严选等核心业务拉动下，网易公司创新及其他板块持续增长，毛利率提升至 18.5%。网易 CFO 杨昭烜在财报电话会议上披露，网易云音乐 Q2 营收保持同比三位数增长，会员和直播收入均增长显著、再创新高。

财报电话会议上，网易 CEO 丁磊在回答分析师提问时也表示，网易云音乐还将继续探索更加多元健康的商业模式；并投入更多资源扶持和培养更多优秀原创音乐作品，助推华语流行歌曲成为世界上比较主要的音乐内容形式之一。

产品方面，今年6 月，网易云音乐发布了独立 K 歌 App“音街”，为年轻人打造 K 歌社区。“云圈”、“云贝”、“一起听”等功能也在近期相继上线，丰富了社区玩法，为音乐爱好者们提供了全新的社区互动体验。

IT之家获悉，生态布局方面，网易云音乐陆续与华纳版权、少城时代、Indie Works、BPMT(BPMTokyo)、抖音、阿里 88VIP、环球音乐等生态伙伴达成合作。