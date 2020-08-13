传播低俗淫秽内容！3 名 “快手”主播被警方给予行政拘留等处罚

IT之家 8 月 13 日消息 今天青海公安发布，传播低俗淫秽内容，海南警方依法处罚涉事网络主播。

6 月 24 日，海南州共和县公安局网安大队对 “快手”网名为 “胡巴 22233”的网民在直播时发布低俗淫秽等不良信息一事开展调查核实工作。经查，“快手”网名为 “胡巴 22233”的网民实名为南某，系共和县倒淌河镇居民，违法嫌疑人南某与卓某（快手网名：“刚擦 -- 卓呗 18”）6 月期间在 “快手”社交平台直播连线时为吸引网民眼球，获取粉丝量，在直播时发布了低俗淫秽的信息，直播间当时有 2000 余人观看。目前，依法对南某给予行政拘留 11 日，违法嫌疑人卓某已被海北州刚察县公安局依法处罚。

IT之家获悉，8 月 11 日，海南州贵南县公安局获悉贵南籍网络主播 “海南阿果”长期利用 “快手”直播平台传播淫秽信息，造成恶劣影响的情况后，迅速部署网安大队进行全面核查。经查，违法嫌疑人 “海南阿果”（系贵南县茫拉乡克周村村民阿某日）为吸引关注，多次利用 “快手”直播平台通过 “真心话大冒险”等游戏方式，在线发表大量低俗淫秽言论，观看粉丝达 4.5 万人，严重扰乱了正常的网络秩序。根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第六十八条之规定，依法对违法嫌疑人阿某日行政拘留 13 日。