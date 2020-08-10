称 “六间房”被设成直播网站热点词 ，“六间房”维权获赔 105 万元

IT之家8月10日消息 据北京海淀法院案件播报，因认为 “六间房”商标被设置为网站热点词，原告北京六间房科技有限公司（以下简称六间房公司）以侵害商标权及不正当竞争为由，将被告北京千橡网景科技发展有限公司（以下简称千橡公司）诉至法院。

日前，海淀法院审结了此案。法院认定千橡公司在其经营的人人直播网站中的热点词、页面标题、正文内容、相关推荐中突出使用了 “六间房”“6 间房”“六房”“6 房”“六房间”“石榴直播”字样，侵害了六间房公司享有的注册商标权，一审判决千橡公司赔偿六间房公司经济损失及合理开支共计 105 万元。

案情简介

六间房公司诉称，其在第 38 类、第 41 类、第 45 类商品或服务类别上享有 “六间房”“石榴直播”文字商标（以下简称涉案商标）的注册商标专用权。在百度搜索中搜索 “6 间房美女视频”“6 房直播”“六房”“六房间美女秀”等关键词，在前几项自然搜索结果中均存在人人直播的链接，点击链接进入人人直播网，发现该网站中的热点词、页面标题、正文内容、相关推荐中大量使用了 “六间房”“6 间房”“六房”“6 房”“六房间”“石榴直播”字样，容易使相关公众产生混淆，侵犯了六间房公司的注册商标权，该行为亦同时构成不正当竞争。六间房公司要求千橡公司消除影响并赔偿经济损失 500 万元及合理开支 20 万元。

千橡公司辩称，其使用被诉标识的范围与涉案商标核定使用的服务类别不同，且千橡公司的使用行为不构成商标性使用，是描述性使用。涉案网页中均有人人直播的标识，不会使消费者产生混淆；使用被诉标识是为了适应搜索引擎的搜索规则，从而增加网页被搜索到的概率，千橡公司的行为不具有不正当性。

IT之家获悉，法院经审理后认为，六间房公司对涉案商标享有注册商标权，应依法受到保护。千橡公司将被诉标识用于直播网站的视频直播以及在线聊天、交友等服务中，与涉案商标核定使用的第 38 类提供互联网聊天、第 45 类在线社交网络等服务属于同种服务；与第 41 类无线电文娱乐节目、广播和电视节目等服务，不构成相同或类似服务。千橡公司突出使用的被诉热点词、推荐词带有 “六间房”“6 间房”“六房”“6 房”“石榴直播”字样，亦使消费者误认为点击后会进入六间房网站或观看到六间房直播的相关内容，即极易造成消费者的混淆和误认，侵害了六间房公司就涉案商标享有的注册商标专用权。由于法院对被诉行为已经适用《商标法》予以评判，对于同一行为不再通过《反不正当竞争法》予以评价，故对于不正当竞争的相关主张，法院不予支持。最终，法院作出上述判决。

宣判后，千橡公司提起上诉，目前该案正在二审审理中。