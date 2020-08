核心皆为游戏，网易的 “儿子们”却没腾讯争气

8 月 13 日,网易发布了截至 6 月 30 日的 2020 年第二季度未经审计的财务业绩报告。报告显示,网易第二季度净营收为 182 亿元,相较去年同期的 187.69 亿元下降 3%。如果剔除网易考拉的影响,则同比增加 25.9%。

2019 年 9 月 6 日,阿里巴巴宣布以 20 亿美元全资收购网易旗下跨境电商平台考拉。因此,2019 年第二季度是网易考拉计入网易财报的最后一个季度。

2020 那边第二季度,归属于网易公司股东的持续经营净利润为 45.378 亿元,相较于去年同期的 30.71 亿元增长 47.76%。

具体到业务上,在线游戏服务净营收为 138 亿元,同比增加 20.9%;网易有道净营收为 6.233 亿元,同比增加 93.1%;创新及其他业务净营收为 37 亿元,剔除网易考拉的因素,同比增加 38.7%。

网易受益居家经济

几乎所有的游戏公司都是新冠肺炎疫情居家令的受益者,用户居家隔离、办公期间,对娱乐的需求快速增长。另外,从小学到大学,绝大部分学生在线上接受授课。

虽然中国已经开始复工,但就全球来说,依然处于缓慢复工复产的进程中,许多公司的居家办公政策已经延续到 2021 年。

网易与此相关的业务都快速增长。其中在线游戏服务收入同比增加 20.9%,网易有道收入增长 93.1%,包含网易云音乐的创新及其他业务收入增长 38.7%。

第二季度,网易游戏业务在营收中的占比为 76%。报告期内,《星战前夜:无烬星河》、《梦幻西游网页版》、《猎手之王》、《实况球会经理》和《漫威对决》等多款游戏新作陆续推出。《荒野行动》和《明日之后》等游戏在日本表现强劲,为网易游戏在海外贡献收入。

Sensor Tower 商店情报数据显示,2020 年二季度,网易的《荒野行动》在日本市场获得近 1.5 亿美元收入,刷新 2017 年底上市以来单季度收入纪录。

网易公司首席执行官丁磊在财报后的电话会议中回答分析师时表示,在日本取得了不错的成绩,但我们认为还有更大的潜力可以发掘,还需要在日本市场继续开拓,我们还不满意目前的状况。关于《哈利波特》这款游戏,我们会在准备充分之后,再向全球推出。”

丁磊还表示,网易在海外不仅仅是使用其他公司的 IP 授权,也在通过并购的方法取得一些 IP,尝试在海外市场取得成功。

在未来,网易将发布多款游戏新品,包括《阴阳师:妖怪屋》,《The Lord of the Rings: Rise to War》,《哈利波特:魔法觉醒》,《超激斗梦境》,《无尽的拉格朗日》,《暗黑破坏神:不朽》和《宝可梦大探险》等。

在游戏之外,网易有道同样因为居家令而获益。

网易有道亏损扩大

财报显示,网易有道 2020 年第二季度净收入 6.233 亿元,同比增长 93.1%;但二季度归属于公司普通股东的净亏损 2.26 亿元。

对比招股书,网易有道在 2019 年上半年收入为 5.485 亿元,净亏损 1.679 亿元。2020 年第二季度的净亏损甚至超过了 2019 年上半年的亏损。

“在线教育这个行业就是这样子,成本和收入成正比关系,特别是在暑期和寒假,营销费用增加较大。”一位在线教育行业从业者透露,特别是新冠肺炎疫情期间,各大平台更是加大营销支出,招揽生源。在人力成本上,也因为教师招聘的增加而成本上升。

近期,网易有道抛出 40 万元以上的年收入有条件招聘来自名校的大学毕业生,最高年薪甚至破百万元。

网易有道 CEO 周枫表示:“我们计划在今年大幅拓展付费用户规模,即将到来的第三季度是实现该目标的关键节点。网易有道的招生活动分三步走。第一是通过电视广告和社区广告投放等开展品牌营销活动;第二是以绩效为基础的线上多渠道获客;第三是在加强用户转化。”财报显示,网易有道 Q2 销售和营销费用为 4.5 亿。

网易云音乐和严选加码直播

随着带货直播站上风口,曾经拥有 cc 直播,又关闭薄荷直播的网易,再次拾起了直播的产品,只不过不再单独作为一项业务,而是作为网易云音乐和严选的功能添加。

在第二季度,网易云音乐发布了独立 K 歌社区 App“音街”。“云圈”、“云贝”、“一起听”等功能相继上线,继续利用网易云音乐在社区上的成功经验打造新的社区互动体验。

此外,网易云音乐陆续与华纳版权、少城时代、 Indie Works、BPMT(BPM Tokyo)和环球音乐等音乐版权生态伙伴进行合作。

丁磊在财报电话会议上也提到了关于网易云音乐的计划,“(与环球音乐的)合约不会影响利润率,因为合约只有一年,不会有很大的影响。关键是我们自己要做好云音乐整个流量变现的商业模式,仅仅靠会员维持平衡是不够的,还需要深度挖掘其他的服务内容。”

将用户增长转变为对用户价值的深度挖掘,将成为网易云音乐最重要的工作之一。4 月,网易云音乐在 “点亮现场行动”中首开音乐付费直播模式,尝试探索更多的商业变现手段。

同样,网易严选也在本季度大力加码直播业务,推出 CEO 直播,利用丁磊的金字招牌带货。6 月 11 日,丁磊首次公开在网易严选和快手双平台为网易严选直播带货,官方数据显示,4 小时累计在线观看人数超 1600 万,成交额超 7200 万,成交订单量超 20 万个。

6 月 11 日上午,网易杭州办公园区,丁磊和 4 名用户、4 名员工一起 “云敲钟”,宣告网易在香港正式上市。这是这家 23 岁的公司,继 2000 年首次美股上市后,第二次上市,也是继阿里巴巴之后第二家在香港二次上市的大型互联网公司。

皆为游戏公司,但网易却不像腾讯有那么多争气的 “亲儿子”。

摆脱 “游戏公司”的标签或许不是网易最迫切的事情,更为迫切的是在如此体量下,网易如何在游戏之外的业务拥有更为亮眼的表现。