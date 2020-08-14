核心皆为游戏，网易的 “儿子们”却没腾讯争气

8 月 13 日，网易发布了截至 6 月 30 日的 2020 年第二季度未经审计的财务业绩报告。报告显示，网易第二季度净营收为 182 亿元，相较去年同期的 187.69 亿元下降 3%。如果剔除网易考拉的影响，则同比增加 25.9%。

2019 年 9 月 6 日，阿里巴巴宣布以 20 亿美元全资收购网易旗下跨境电商平台考拉。因此，2019 年第二季度是网易考拉计入网易财报的最后一个季度。

2020 那边第二季度，归属于网易公司股东的持续经营净利润为 45.378 亿元，相较于去年同期的 30.71 亿元增长 47.76%。

具体到业务上，在线游戏服务净营收为 138 亿元，同比增加 20.9%；网易有道净营收为 6.233 亿元，同比增加 93.1%；创新及其他业务净营收为 37 亿元，剔除网易考拉的因素，同比增加 38.7%。

网易受益居家经济

几乎所有的游戏公司都是新冠肺炎疫情居家令的受益者，用户居家隔离、办公期间，对娱乐的需求快速增长。另外，从小学到大学，绝大部分学生在线上接受授课。

虽然中国已经开始复工，但就全球来说，依然处于缓慢复工复产的进程中，许多公司的居家办公政策已经延续到 2021 年。

网易与此相关的业务都快速增长。其中在线游戏服务收入同比增加 20.9%，网易有道收入增长 93.1%，包含网易云音乐的创新及其他业务收入增长 38.7%。

第二季度，网易游戏业务在营收中的占比为 76%。报告期内，《星战前夜：无烬星河》、《梦幻西游网页版》、《猎手之王》、《实况球会经理》和《漫威对决》等多款游戏新作陆续推出。《荒野行动》和《明日之后》等游戏在日本表现强劲，为网易游戏在海外贡献收入。

Sensor Tower 商店情报数据显示，2020 年二季度，网易的《荒野行动》在日本市场获得近 1.5 亿美元收入，刷新 2017 年底上市以来单季度收入纪录。

网易公司首席执行官丁磊在财报后的电话会议中回答分析师时表示，在日本取得了不错的成绩，但我们认为还有更大的潜力可以发掘，还需要在日本市场继续开拓，我们还不满意目前的状况。关于《哈利波特》这款游戏，我们会在准备充分之后，再向全球推出。”

丁磊还表示，网易在海外不仅仅是使用其他公司的 IP 授权，也在通过并购的方法取得一些 IP，尝试在海外市场取得成功。

在未来，网易将发布多款游戏新品，包括《阴阳师：妖怪屋》，《The Lord of the Rings: Rise to War》，《哈利波特：魔法觉醒》，《超激斗梦境》，《无尽的拉格朗日》，《暗黑破坏神：不朽》和《宝可梦大探险》等。

在游戏之外，网易有道同样因为居家令而获益。

网易有道亏损扩大

财报显示，网易有道 2020 年第二季度净收入 6.233 亿元，同比增长 93.1%；但二季度归属于公司普通股东的净亏损 2.26 亿元。

对比招股书，网易有道在 2019 年上半年收入为 5.485 亿元，净亏损 1.679 亿元。2020 年第二季度的净亏损甚至超过了 2019 年上半年的亏损。

“在线教育这个行业就是这样子，成本和收入成正比关系，特别是在暑期和寒假，营销费用增加较大。”一位在线教育行业从业者透露，特别是新冠肺炎疫情期间，各大平台更是加大营销支出，招揽生源。在人力成本上，也因为教师招聘的增加而成本上升。

近期，网易有道抛出 40 万元以上的年收入有条件招聘来自名校的大学毕业生，最高年薪甚至破百万元。

网易有道 CEO 周枫表示：“我们计划在今年大幅拓展付费用户规模，即将到来的第三季度是实现该目标的关键节点。网易有道的招生活动分三步走。第一是通过电视广告和社区广告投放等开展品牌营销活动；第二是以绩效为基础的线上多渠道获客；第三是在加强用户转化。”财报显示，网易有道 Q2 销售和营销费用为 4.5 亿。

网易云音乐和严选加码直播

随着带货直播站上风口，曾经拥有 cc 直播，又关闭薄荷直播的网易，再次拾起了直播的产品，只不过不再单独作为一项业务，而是作为网易云音乐和严选的功能添加。

在第二季度，网易云音乐发布了独立 K 歌社区 App“音街”。“云圈”、“云贝”、“一起听”等功能相继上线，继续利用网易云音乐在社区上的成功经验打造新的社区互动体验。

此外，网易云音乐陆续与华纳版权、少城时代、 Indie Works、BPMT(BPM Tokyo)和环球音乐等音乐版权生态伙伴进行合作。

丁磊在财报电话会议上也提到了关于网易云音乐的计划，“（与环球音乐的）合约不会影响利润率，因为合约只有一年，不会有很大的影响。关键是我们自己要做好云音乐整个流量变现的商业模式，仅仅靠会员维持平衡是不够的，还需要深度挖掘其他的服务内容。”

将用户增长转变为对用户价值的深度挖掘，将成为网易云音乐最重要的工作之一。4 月，网易云音乐在 “点亮现场行动”中首开音乐付费直播模式，尝试探索更多的商业变现手段。

同样，网易严选也在本季度大力加码直播业务，推出 CEO 直播，利用丁磊的金字招牌带货。6 月 11 日，丁磊首次公开在网易严选和快手双平台为网易严选直播带货，官方数据显示，4 小时累计在线观看人数超 1600 万，成交额超 7200 万，成交订单量超 20 万个。

6 月 11 日上午，网易杭州办公园区，丁磊和 4 名用户、4 名员工一起 “云敲钟”，宣告网易在香港正式上市。这是这家 23 岁的公司，继 2000 年首次美股上市后，第二次上市，也是继阿里巴巴之后第二家在香港二次上市的大型互联网公司。

皆为游戏公司，但网易却不像腾讯有那么多争气的 “亲儿子”。

摆脱 “游戏公司”的标签或许不是网易最迫切的事情，更为迫切的是在如此体量下，网易如何在游戏之外的业务拥有更为亮眼的表现。