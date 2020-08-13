日收入超 10 亿，腾讯还在烦恼啥？

8 月 12 日，腾讯发布了截止 2020 年 6 月 30 日的第二季度财报，腾讯连续三个季度实现单季度营收过千亿元。

财报显示，腾讯第二季度营收 1148.83 亿元，同比增长 29%，环比增长 6%。归属于上市公司权益持有人的应占盈利为 331.07 亿元，同比增长 37%，环比增长 15%。

这对于腾讯来说，是一份丰收的财报。特别是近期微信受到美国总统特朗普行政令的影响，可能被迫退出美国市场的大背景下，这份财报犹如一记强心针。

另外一方面，腾讯在 2020 年前两个季度的亮眼表现，与新冠肺炎疫情所造成日常生活和工作受到影响有很大的关系。

在财报后的电话会议中，腾讯集团首席战略官、高级执行副总裁詹姆斯 · 米歇尔回答分析师提问时表示，来自美国的营收在总营收中比重低于 2%，其中，美国广告收入占总广告收入的比重低于 1%。

但在行政令的背后，是腾讯极少提及的海外布局面临的新形势下格局变化。美国总统特朗普的行政令可能只是一个开始，腾讯又该如何适应这一变化？

游戏和社交依然是腾讯的主旋律

虽然腾讯已经表态拥抱产业互联网，但内容和社交依然是腾讯的主旋律。

腾讯 2020 年第二季度财报显示，来自内容和社交的相关收入在总收入的占比约为 73%。这一占比与 2019 年第二季度的 72.6% 基本持平。

内容和社交业务，也曾拉动腾讯走出组织架构调整后的困境。

2018 年 “9·30”组织架构调整后，腾讯进入低谷。随后的 2018 年第四季度，腾讯的盈利同比下滑 32%，系有史以来的单季度最大净利跌幅。

一直到 2019 年第二季度，腾讯的营收增长 21%，净利润增长 35%，增幅均超过 2019 年第一季度，也意味着腾讯业务逐步回归正轨。其中，智能手机游戏当季度收入同比增长 26%，社交网络收入增长 23%，社交及其他广告收入增长 28%，均超过了总收入的增幅。

同样，驱动腾讯 2020 年第二季度高速增长的业务依然是内容和社交相关。财报显示，来自增值业务的收入增长了 35%，网络游戏收入增长 40%，智能手机游戏的收入增长超过 62%，社交网络收入增长 29%。

不管腾讯是否愿意，游戏依然是腾讯最值得信赖的 “现金牛”，虽然腾讯一直希望外界将其视为产业互联网的推崇者，但在新冠肺炎疫情的影响下，腾讯的游戏业务赚得盆满钵满。

在第二季度，腾讯获得了多个游戏版号，其中最受人关注的是《和平精英》。4 月，根据国家新闻出版广电总局的公告，《和平精英》为第二批获得游戏版号的游戏之一，这款游戏也是腾讯游戏收入的重要来源。

根据 Sensor Tower 数据，2020 年 1 月到 7 月，海外版《PUBG Mobile》和《和平精英》在全球 App Store 和 Google Play 的总收入 30 亿美元。其中，《和平精英》在中国 App Store 的总收入达到 16 亿美元，占两款游戏总收入的 52%。

特别是在新冠肺炎疫情爆发之后，用户执行居家令导致该游戏自 2020 年 1 月之后的连续 5 个月实现单月全球收入破 2 亿美元，其中最高的是 2020 年 3 月的 2.7 亿美元。

除此以外，腾讯还在该季度拿到《画境长恨歌》、《乱斗之星》、《不思议的皇冠》等游戏的版号，覆盖移动游戏、主机游戏等领域。腾讯旗下的 Supercell 开发的游戏《荒野乱斗》在 6 月登顶 iOS 中国下载排行榜。

一位游戏行业从业者告诉新浪科技，“受到 iOS 下架中国无版号游戏的影响，这一部分用户将会流向其他游戏，作为行业的前两名，腾讯和网易自然也是更大的受益者。”

6 月 27 日的腾讯游戏年度发布会后，腾讯更新了多款游戏产品，并将在第三季度陆续上线。

社交是腾讯另外一块值得信赖的收入来源。其中，腾讯的社交网络在该季度的收入为 267.14 亿元，同比增长 29%，社交及其他广告收入为 152.62 亿元，同比增长 27%。

腾讯在财报中提及，社交网络的收入增长主要是受到虎牙直播服务的贡献（虎牙直播从 2020 年 4 月起作为腾讯附属公司合并计算）、音乐服务的会员数增长以及游戏虚拟道具销售收入增长所致。

而社交广告收入的增长，其中一部分原因是微信朋友圈广告库存及曝光量增长而带动收入增加。根据财报，微信及 Wechat 的合并日活达到 12.06 亿。

腾讯扩建视频内容生态

作为一家内容公司，腾讯一直都有一块心病，那就是短视频毫无起色。

“微视二次复活，大张旗鼓补贴了一段时间，最后也是草草收场。”一位公会负责人表示，自己本来很看好微视的二次复活，但投入进去之后也是心力憔悴，最后草草收场。

微视、Yoo 视频等产品如今声势微弱，腾讯只能再一次押注微信。2020 年初，张小龙没有在微信公开课 Pro 现身，而是选择以 12 分钟的视频亮相，并预告了微信视频号的消息，“短内容一直是我们发力的方向。”

微信视频号成为腾讯短视频战略的支撑之一。近期，微信开始测试在搜一搜中搜索视频号，为视频号增加流量入口。在最近更新的微信 7.0.15 for iOS 中，视频号不再以链接形式分享到朋友圈，这也意味着朋友圈支持通过视频号发布长度为 1 分钟视频。

另外，腾讯开始撮合斗鱼和虎牙直播的合并，除了意在整合直播资源之外，也成为探索短视频内容的另外一个方向。

腾讯在第二季度财报中披露，自 2020 年 4 月起将虎牙直播合并财报计算，这也意味着，腾讯将更加尽全力将虎牙和斗鱼合并。只有两者合并，才能为腾讯带来更大的收益和生态协同效应。

在最新发布的斗鱼、虎牙第二季度财报中，两者均强调了腾讯支持的重要性。

对于斗鱼来说，腾讯的游戏电竞版权资源更有价值。斗鱼在直播大型电竞赛事、自制电竞赛事及活动、签约顶级电竞战队等方面具有优势。

而虎牙已经在多款腾讯游戏和产品中接入了游戏直播的内容。虎牙也正在尝试在腾讯的部分游戏中接入一键开播功能。

腾讯在游戏、电竞和直播上本就具备深厚的积累，加上两大平台合并后可以减小因竞争产生的消耗。“毫无疑问，（如果合并成功）腾讯在游戏生态领域是一座难以逾越的大山。”一位虎牙的前员工告诉新浪科技。

海外成为潜在隐患

在斗鱼和虎牙成功合并后，腾讯旗下将增加一家市值近百亿美元的上市公司，另外一家是腾讯音乐，截止 8 月 12 日的市值超过 260 亿美元。

斗鱼、虎牙和腾讯音乐均在美国上市。然而，美国正在成为腾讯的麻烦之一。

当地时间 8 月 6 日，美国总统特朗普签署行政令，将禁止腾讯公司与受美国司法管辖的任何个人和实体之间，进行与微信有关的任何交易。该行政命令将于 45 天后（当地时间 9 月 20 日）生效。

虽然与面临更难处境的 TikTok 和已经被制裁的华为相比，腾讯的全球化布局并不那么引人关注，但腾讯也在海外拥有不少业务，特别是游戏和投资。微信在美国遭遇驱逐令，将腾讯全球业务的潜在风险摆上台面——新形势下，科技公司更容易成为被针对的目标。

如果行政令得以执行，微信很大可能无法出现在苹果的 App Store 和谷歌的 Play Store 上面，相关交易也无法进行。微信不无法再从美国获得收入。

高盛本周发布的报告预估微信的美国用户少于 500 万，在微信总用户数量中的比例明显较低；而腾讯目前持有的美国资产总值 260 亿美元，相当于净资产值的 3.6%。

也有白宫官员表示总统令仅限微信以及微信相关公司，不涉及腾讯持股的游戏公司。但从长期来看，这一事件带来的负面效应和长期的不确定性，足以影响腾讯在全球的布局。

腾讯在美国的资本市场则是亮眼的存在，腾讯系以及与腾讯存在投资关系的多家中概股公司，均在美国上市，比如腾讯音乐、京东、拼多多、搜狗、斗鱼、虎牙等。腾讯在美国本土还进行了多次收购，主要是在游戏领域。

《英雄联盟》开发商 Riot Games 系腾讯全资控股，在《堡垒之夜》开发商 Epic Games 持股 48.4%，持有《使命召唤》开发商动视暴雪 5% 的股权等。

除此以外，腾讯还在电动汽车制造商特斯拉持股 5%，在社交软件 Snapchat 中持股 10%，在音乐软件 Spotify 中持股 10%，腾讯还投资了娱乐社交网站 Reddit、环球唱片等。

在欧洲，腾讯也有许多的投资，除了广为人知的 Supercell 以外，腾讯还曾在英国收购了手游公司 Space Ape Games，投资了游戏公司 Frontier、游戏工作室 Milky Tea 和手游公司 Miniclip 等等。

“对腾讯来说，短期影响不大。但长期来看，美国政治环境的不稳定以及带来的全球性限制，可能会对业务布局造成影响，尤其是腾讯在美国和欧洲拥有许多投资，特别是游戏的投资。”一位不愿具名的律师告诉新浪科技，从目前看，类似美国影响英国限制使用华为的情况不太可能在腾讯身上出现，但不排除美国及其盟友跟进并采取其他措施限制包括腾讯在内的中国科技企业。

产业互联网还是腾讯的未来

“9·30”组织架构调整差不多两年后，腾讯依然没有彻底摆脱消费互联网公司的标签。但正如腾讯控股董事局主席兼首席执行官马化腾所说，“腾讯要全面拥抱产业互联网。”

腾讯第二季度财报显示，金融科技及企业服务业务在该季度的收入为 298.62 亿元，同比增长 30%。

该业务收入增速明显放缓，在季度总收入中的占比仅为 26%，与去年同期几乎持平，30% 的增幅较去年同期的 37% 有所收窄，但还是站稳了腾讯第二大业务收入来源的地位。

腾讯在第二季度财报中指出，得益于互联网公司及公共服务领域客户的云服务用量提升带动，云及其他企业服务收入实现了同比和环比增长。但这一双增长是以高成本换来的，腾讯在财报中指出，销售及市场推广开支增长 64% 至 77.56 亿元，增加归因于网络游戏、微视以及云及企业服务业务的市场推广开支增加。

在全力拥抱产业互联网的大背景下，开支增加将成为腾讯的常态。

2020 年 5 月，腾讯宣布未来五年将投入 5000 亿元，用于新基建的进一步布局，升级基础设施、技术创新、研究资源等能力。在腾讯新基建布局中，云计算、人工智能、区块链、服务器、大型数据中心、物联网操作系统、5G 网络、音视频通讯、网络安全、量子计算等都是重点投入领域。

目前看来，腾讯依然难以摆脱内容和社交的标签，虽然一再提 all in 产业互联网，但只有依靠内容和社交所带来的现金流，才能维持在产业互联网上的巨大投入。

尽管实现了日赚超 10 亿，但腾讯还是有点烦恼，那就是如何让 TO B 业务跑得更快一点。