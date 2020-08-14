《堡垒之夜》开发商 Epic 起诉苹果：商店抽成长期垄断

今日早些时候苹果将著名游戏《堡垒之夜》从 App Store 上下架，称该游戏违反了苹果的应用内支付规则。随后该游戏的开发和发布商 Epic Games 对苹果提起诉讼。

Epic 向美国加州北区地方法院提交了起诉书，本次诉讼旨在证明苹果 App Store 的垄断地位。今天早些时候，Epic 在 iOS 版的《堡垒之夜》中加入了自己的支付处理系统，而此举显然违反了苹果的 App Store 政策，苹果以此为由将该游戏从 App Store 上移除。

Epic 在起诉书中表示：“Epic 提起本次诉讼是为了结束苹果公司不公平和反竞争的行为，苹果公司以违反法律的方式维持其在两个不同的、价值数十亿美元的市场上的垄断地位：(i) iOS 应用分发市场，和 (ii) iOS 应用内支付处理市场。

Epic 公司并不是在为自己受到的伤害向本院寻求经济赔偿。Epic 也不是为自己一家公司寻求有利的待遇。相反，Epic 正在寻求禁令救济，促进这两个关键市场的公平竞争，而这两个市场直接影响着数以亿计的消费者，和数以万计甚至更多的第三方应用开发商。"

Epic 表示，苹果对 iOS 应用程序的发行进行了不合理的限制，而 App Store 是应用进入 iPhone 或 iPad 的唯一途径。Epic 还指控苹果对 iOS 的应用内支付处理也进行了不合理的限制。

对于苹果要求开发人员通过 App Store 分发应用，Epic 并不持有异议。但是 Epic 表示，苹果要求开发者使用他们的支付方式，这一点是不公平的，通过苹果自己的支付系统，苹果获得了所有应用内数字商品收入的 30%，而这些数字商品是《堡垒之夜》的全部商业模式。

Epic 在起诉书中表示：“通过其开发者协议和非法政策，苹果明确地以使用 App Store 为条件，并且以使用应用内支付为条件，才允许开发人员向用户分发应用，而排除了其他解决方案，这本身就是一种非法的捆绑行为。”

Epic 的起诉主要依靠的是 1890 年的《谢尔曼反垄断法案》（Sherman Antitrust Act of 1890），这是美国在 20 世纪初用来打破垄断的一部法律，当前它依然是美国反垄断法的支柱。Epic 声称苹果违反了该法案的 6 项规定。