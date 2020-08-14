苹果下架 “堡垒之夜”，因其违反 App Store 支付规则

IT之家 8 月 14 日消息 据 Macrumors 报道，在 Epic Games 为 Fortnite 引入了一种新的付款选项以规避苹果应用程序内购买规则的几个小时之后，苹果便从 App Store 中下架了堡垒之夜应用程序，原因是 “违反 App Store 有关应用程序内支付的准则”。

今天早上，Epic Games 开始允许玩家以 7.99 美元的价格在堡垒之夜应用程序中购买 1,000 个 V-Bucks，而购买的商品将直接转到 Epic Games 中，而不是使用苹果的应用程序内购买系统。

苹果 App Store 指南第 3.1.1 项规定，提供游戏内购买的应用需要使用苹果的应用内购买机制。禁止应用包含要求客户使用非 Apple 认可的付款方式，链接等其他途径。

Epic Games 认为苹果和谷歌在应用程序内购买方面的 30% 佣金 “过高”。同时 Epic Games 首席执行官蒂姆 · 斯威尼（Tim Sweeney）一直批评苹果对 App Store 的控制，他认为苹果是一家 “绝对的垄断企业”。

IT之家了解到，目前 Epic Games 已起诉苹果公司，称苹果将其游戏《堡垒之夜》APP 下架违反竞争条款。