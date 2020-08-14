特朗普禁令推动微信在美下载量激增：较前一周高 41%

据国外媒体报道，当地时间周四，知名 APP 分析平台 Sensor Tower 的数据显示，在特朗普总统威胁要禁止腾讯旗下社交媒体应用微信之后，在美国下载微信的用户激增。

在微信可能会从一些应用商店被下架之前，美国的微信用户已在赶忙安装这款应用程序，即使它从应用程序商店消失也可以继续使用。根据 Sensor Tower 的数据，微信应用程序在美国六天以来的每天平均下载量，与特朗普宣布要禁止微信之后一周里每天平均下载量相比增长了 41%。

此外，微信用户还在转向腾讯公司旗下另一个社交聊天应用程序 QQ，因为特朗普发布的禁止微信的行政命令没有具体地指明涵盖这个产品。Sensor Tower 平台的数据显示，在过去一周，腾讯 QQ 应用程序在美国的下载量已经增加了两倍。

在美华人华侨留学生等担心微信会遭封禁，这可能会切断与他们与中国家庭以及朋友的联系。

目前，尚不清楚美国政府在 9 月中旬是否将对微信的禁令落到实处。按照特朗普宣布的禁止微信的行政命令，当该行政命令生效时，苹果公司和 Alphabet 公司旗下谷歌可能会从他们的应用商店中删除微信应用程序，或者根据美国政府要求，切断美国用户对该应用程序的访问或更新。

一些用户说，如果美国政府切断对微信的网络访问，他们计划在美国使用虚拟专用网络 (VPN)访问微信。

此外，当地时间周二包括苹果、迪士尼在内的十多家美国大跨国公司与白宫官员举行电话会议，对美国总统特朗普针对微信所发布禁令可能产生的影响和范围表示担忧，认为其可能会削弱公司的市场竞争力。

知情人士说，苹果、福特汽车、沃尔玛、迪士尼、宝洁、英特尔、大都会保险、高盛集团、摩根士丹利、UPS、默克公司和嘉吉公司等参加了这次会议。

“对于那些不在中国生活的人来说，他们不明白如果不允许美国公司使用它，会导致多严重的后果，”中美贸易理事会主席克雷格 · 艾伦 (Craig Allen)说。“与所有竞争者相比，他们将处于严重劣势，”他补充道。

据知情人士透露，这次电话会议的目的之一是寻求明确特朗普上周签署行政命令的确切含义。该命令禁止美国人进行 “任何与微信有关的交易”，但实际上哪些交易会被禁止的细节需要美国商务部来具体制定。

美国企业还是担心这可能会完全切断它们进入利润丰厚中国市场的渠道，比如切断它们通过微信收付款或打广告的途径。