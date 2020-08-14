调查：95% 接受调查的中国用户宁愿放弃 iPhone 也不愿放弃微信

IT之家 8 月 14 日消息 据 Macrumors 报道，此前特朗普发布了针对微信的禁令，虽然腾讯表示相信该禁令仅适用于美国，不过威胁仍然存在。彭博社调查结果显示，120 万人中有 95% 的人表示，如果微信被禁那么他们将改用 Android 手机而非放弃微信。微信每月活跃用户超过 12 亿，其中许多都来自中国。

一位香港用户表示，微信禁令将让 iPhone 成为 “电子垃圾”，而另一位用户也表示微信十分重要以至于大多数中国用户宁愿更换设备。他表示自己的家人都习惯使用微信，我们的所有沟通都在微信上进行。

苹果，福特，沃尔玛和迪斯尼等许多美国公司一直试图说服特朗普政府不要禁止微信。据《华尔街日报》报道，周二有十多家美国公司在与白宫官员的电话中提出了担忧，苹果也被包括在内。

美中贸易理事会主席克雷格 · 艾伦说：“对于那些不住在中国的人，他们不了解如果官方不允许美国公司使用它，后果将是什么。”

IT之家此前报道，苹果分析师郭明錤在最新的报告中指出，如果苹果被迫从其全球应用商店中删除微信，全球 iPhone 的出货量可能会下降 25% 至 30%。但是，如果仅从美国 App Store 中删除微信，iPhone 销量可能仅会下滑 3% 到 6%。

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