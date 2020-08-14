美国司法部将 “全速”推进科技巨头反垄断调查

美国司法部表示，他们将 “全速”推进对谷歌和其他科技巨头的反垄断调查。司法部副部长杰夫 · 罗森（Jeff Rosen）本周表示，他不会对司法部将于何时决定是否对谷歌发起反垄断诉讼发表评论。

“我们会全速推进，这是重要事项。”他说，“我们拥有优秀的团队，他们都在努力查阅文件、收集证据。”罗森还表示，这一调查并非因为政治原因。他说，司法部的目标是根据评估尽快采取行动。“这是很多持不同观点的人最关心的问题之一。”他还补充道，“我不能告诉你具体是什么日期。”

之前有报道称，美国司法部可能对谷歌发起反垄断诉讼。美国司法部长威廉 · 巴尔（William Barr）也在 3 月表示，他希望司法部能在今年夏天对谷歌的调查作出最终决定。

谷歌发言人表示：“虽然我们会继续应对持续的调查，但目前的重点是每天为人们提供免费服务，为小企业降低成本，提供更多选择和竞争。”

美国多个州的总检察长已经分别对谷歌展开调查，美国众议院司法委员会也在对谷歌、亚马逊、Facebook 和苹果展开持续调查。许多州都有可能加入对谷歌的联邦反垄断诉讼。

美国司法部在 2019 年 7 月表示，它将对大型科技公司展开全方位调查，判断他们是否存在反垄断行为。

罗森拒绝透露美国政府可能会在何时结束对其他科技公司的调查，但却指出，美国联邦贸易委员会（FTC）将承担部分工作。