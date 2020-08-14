天下苦苹果久矣！垄断矛盾在游戏圈先撕开口子

两周之前，苹果公司首席执行官蒂姆 · 库克（Tim Cook）出席了美国国会反垄断听证会，和他一起出席听证会的还有 Alphabet、Facebook 和亚马逊的高管，科技巨头们在会上唇枪舌战、承受着来自各方的批评声音。

但是，在过去的几天内，包括 Epic Games，微软公司（Microsoft）和 Facebook 在内的视频游戏开发商都表示，苹果在 App Store 上的政策和操作无法逃脱反垄断的审查。



上周，微软公司就苹果禁止用户在在 iPhone 和 iPad 上使用 Xbox Game Pass 服务一事提出了批评。微软在一份声明中表示：“苹果公司是唯一一个拒绝用户使用云游戏和 Xbox Game Pass 等游戏订阅服务的通用平台，此外，苹果一贯以不同的方式对待游戏应用程序，他们对非游戏应用程序的规定更宽松，即使这些非游戏 App 也包含互动内容。”

苹果公司表示，他们不允许基于云计算的游戏服务进入应用商店，因为苹果公司需要对所有游戏进行单独审核，然后才能在平台上运行。

Facebook 首席运营官谢丽尔 · 桑德伯格（Sheryl Sandberg）就此事回应称，此前 Facebook 也因为苹果的这项政策被迫在 iPhone 上推出了一款不包含任何游戏的游戏服务。用户可以在这项服务中观看他人玩游戏的直播，成为游戏玩家社交网络中的一部分，但自己却不能上手玩游戏。

桑德伯格表示：“为了获得苹果公司对独立的 Facebook 游戏应用程序的批准，我们不得不完全取消了 App 上的游戏游戏功能，这也意味着，iOS 用户的体验肯定不如安卓用户。”

游戏是苹果寻求新的收入来源的一个关键领域。去年，苹果公司推出了 Apple Arcade，每月 4.99 美元的订阅费，让用户可以在其所有设备上使用大量的付费游戏。根据 Sensor Tower 的数据，游戏内部的购买是苹果 App Store 中最大的收入来源之一，在 2020 年上半年为开发者带来了 220 亿美元的收入，苹果通常会从中抽取 30% 的分成。

Epic Games 公司首席执行官蒂姆 · 斯威尼（Tim Sweeney）一直以来都直言不讳地对苹果的做法提出批评，但本周四，Epic Games 公司加大了对苹果公司的压力。Epic Games 公司在苹果设备上的热门游戏 Fortnite 中添加了一个选项，允许用户直接付费给 Epic Games 公司，绕开了苹果的规定，也避免了苹果的分成。几小时后，苹果以违反规则为由删除了这款游戏。当天晚些时候，谷歌也将 Fortnite 从安卓游戏商店下架。在苹果删除游戏后的几分钟，Epic Games 宣布起诉苹果，称其应用商店违反了反垄断法。

今年第二季度，iOS 上的游戏安装量同比增长了近 20%，下载量高达 25 亿次，部分原因是新冠疫情的全球大流行让人们不得不 “呆在家里”。Sensor Tower 称，Fortnite 是这一时期下载量最多的游戏之一，安装量超过 900 万次。如果 Epic Game 可以绕过苹果的支付系统获得 Fortnite 的全部费用，苹果将损失数千万美元。

Epic Games 在诉讼中表示：“如今，苹果已经变成了它曾经抱怨的那样：一个寻求控制市场、阻止竞争、扼杀创新的庞然大物。与过去的垄断者相比，苹果更大、更强、更根深蒂固，也更有害。”

在针对苹果的反垄断争论中，来自游戏行业的声音最大，因为苹果公司的 App Store 对游戏的规定通常是最严格的。

除了禁止谷歌、英伟达和微软等公司推广的基于云的游戏服务外，苹果还不允许游戏玩家通过 App Store 之外的平台进行订阅，然后在 iPhone 和 iPad 上使用订阅服务。但是此类豁免适用于音乐、视频、新闻、云计算和商业等领域的应用程序。

这一豁免使得包括 Spotify Technology SA 在内的其他 App Store 批评人士，敦促用户在自己的网站上购买订阅服务，然后在 iPhone 上使用该应用程序，这样一来就无需向苹果提供收入分成。虽然长期以来，Spotify 一直公开抱怨苹果的做法，但它从未撤下自己的应用程序，也从未违反过苹果的规定、导致苹果下架 Spotify 的应用。

这场由 Epic Games 掀起的游戏领域的对抗，标志着苹果和其平台上的服务提供商之间紧张关系的升级。