苹果 Apple Car 新专利曝光：车门能检测后方来车，AR 系统防晕车

8 月 14 日早间消息，Apple Car 又有新专利了。一个是和车门有关，还一个是据说是能防晕车的车载 AR 系统。

根据美国商标和专利局（USPTO）本周四公示的清单，苹果获得了两项技术专利。其中一项为”位于车辆附近的动态元素”，实际上在车门上安装智能系统，能够检测车门周围是否存在移动的物体（例如机动车、非机动车等），从而防止乘客在下车时被其他车辆撞到。车载 VR 系统可能会增加一些新功能，可以防止晕车。

目前智能汽车的车门虽然也集成了很多的功能，但是智能化程度明显不足。在苹果描述的这项车门专利中，在车门上安装了传感器，通过检测车门周围是否存在移动物体，从而进行分析判断。而且专利描述中表示，当检测到后方有车辆经过的时候，这个车门就能保持锁定状态，或者限定车门的打开角度，从而避免车内乘客和后方车辆发生碰撞。

利用汽车内置的传感器，系统监测附近的物体和其他运动元素，然后根据这些数据采取行动。对于一辆停放的汽车，它可能会选择在另一辆车经过时保持车门关闭，或者限制车门打开的幅度，以防止与其他车辆接触。

虽然这是一个简单的例子，但该文件还涉及到了其他一些比较复杂的领域，例如如果一辆汽车已经停车，并且车上有乘客或宠物，但没有司机。在这种情况下，苹果建议可以启用空调，保持车内空气流通。

在驾驶员已经不在车内的紧急情况下，汽车可以根据其他乘员的反应或直接通知驾驶员，自动锁门，必要时，如果检测到特定情况，还可以执行应急措施。

另一项专利利用了增强现实（AR）增强车载系统。这个专利中，创建了一个或者多个透明的表面，例如挡风玻璃。通过 AR 系统能够向乘客、驾驶员显示车辆的重要信息，例如车速、导航等等。有点类似于 HUD（抬头显示）。

同一系统将能够提供额外的细节，例如将增强的图形叠加在道路元素上，以使驾驶员更容易看到和理解。对于行驶路线，同一系统可以突出显示道路上的预定路径，供驾驶员遵循。

苹果还探索了将显示系统嵌入玻璃层的方法，车内的人可以看到图像，但车外的人看不到。