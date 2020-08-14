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特斯拉正在为中国设计中心招聘设计师，设计 “中国风”汽车

2020/8/14 10:30:07 来源：TechWeb 作者：小狐狸 责编：微尘
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据国外媒体报道，电动汽车制造商特斯拉正在为其位于中国的首个国际设计中心招聘。

特斯拉中国发布的有关特斯拉中国设计中心的招聘信息显示，它将招聘 11 种不同的岗位，其中包括首席设计师、创意师、资深车辆设计师、文案撰稿人和平面设计师等等

今年 1 月份，特斯拉宣布，它将在中国开设一个设计研发中心，以便更好地服务于其最大的电动汽车市场之一中国。同时，该公司还发布了招聘广告。

当时，该公司称，它正在招募设计师和其他员工来制造 “中国风”的特斯拉汽车，这款车最终将在特斯拉的上海工厂生产。

尽管特斯拉曾试图在 1 月份招聘设计师和其他员工来运营这个设计中心，但似乎仍有一些职位空缺着。今年 7 月份，该公司发布的招聘信息还显示，它计划为其中国工作室招募设计师。

此前，在国产 Model 3 的交付活动上，特斯拉 CEO 马斯克曾表示，该公司将在中国设计一款面向全球市场的电动汽车，并且他还发布了一张设计图，图中显示的是一款小型汽车。

对于这款小型汽车，特斯拉已经开始公开征集来自中国汽车设计师和业余设计师的设计方案，被选中的设计未来可能会在其上海超级工厂下线。

现在，特斯拉中国正在为这款新汽车的开发填补职位空缺，这款新汽车可能会加入到 Model 3 和 Model Y 的行列。

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关键词：特斯拉汽车

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