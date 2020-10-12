正式宣布与虎牙合并后，斗鱼调低第三季度业绩预期：主要原因是粉丝活动收入低于预期

北京时间 10 月 12 日晚间消息，斗鱼（Nasdaq:DOYU）今日宣布，已对公司 2020 年第三季度业绩预期作出了调整。

今年 8 月，斗鱼在发布截至 6 月 30 日的 2020 年第二季度财报时，曾预计 2020 年第三季度总净营收将达到人民币 26.40 亿元至人民币 26.80 亿元，同比增长 42.1% 至 44.2%。

而今日，斗鱼对该预期作出了调整。斗鱼现预计，公司 2020 年第三季度总净营收将达到人民币 25.20 亿元至人民币 25.50 亿元，同比增长 35.6% 至 37.2%。

斗鱼表示，之所以调低第三季度业绩预期，主要是因为：在这段时间内，来自某些主要粉丝活动的收入低于预期。

斗鱼表示，虽然与 2019 年第三季度相比，今年第三季度营收将保持同比增长；但由于营收分成和内容成本增加，公司预计 2020 年第三季度的净利润将比第二季度大幅下降。虽然如此，斗鱼仍相信，从长远来看，公司将从这种增加的支出中受益。

斗鱼同时指出，上述预期只是初步的，公司将在适当时候公布 2020 年第三季度的财务业绩。斗鱼对该行业的前景及其业务模式、经营基本面和长期战略仍然充满信心。

第二季度，斗鱼总净营收为人民币 25.082 亿元（约合 3.544 亿美元），与上年同期的人民币 18.727 亿元相比增长 33.9%。净利润为人民币 3.193 亿元（约合 4510 万美元），而上年同期净利润为人民币 2320 万元。不按美国通用会计准则，净利润为人民币 3.229 亿元（约合 4560 万美元），而上年同期净利润为人民币 5260 万元。

斗鱼和虎牙今日还联合宣布，两家公司已与 Tiger Company 和 Nectarine Investment Limited 签署最终的合并协议。根据该合并协议，虎牙将通过换股合并方式收购斗鱼全部流通股，包括以美国存托股（ADS）为代表的普通股。

该合并交易预计于 2021 年上半年完成。交易完成后，斗鱼将成为一家私营公司，以及虎牙的全资子公司，斗鱼的 ADS 将从纳斯达克全球精选市场退市。