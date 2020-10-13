高通华为英特尔领衔 Wi-Fi 6 技术专利贡献数量

据 Light Reading 报道，根据关于相关公司的标准备案文件显示，高通、华为和英特尔是 Wi-Fi 6 技术标准的最大贡献者。

这一信息来自于 NGB Corporation（一家提供知识产权起诉和诉讼等服务的日本公司）的最新报告。在其 9 月份的报告中，该公司发现，高通和华为分别拥有超过 110 个 Wi-Fi 6 标准必要专利（SEP）族群，并且在该技术的专利方面处于领先地位。NGB 表示，英特尔、LG 电子、Newracom 和 Marvell 在相关专利方面紧随这两家公司之后。

NGB 表示，他们的研究结果是根据每家公司对 IEEE“任务组”的贡献数量得出的。不过，NGB 强调，“这份报告未考虑每个 Wi-Fi 6 SEP 的有效性。”

该公司还研究了组成 Wi-Fi 6 标准的一些主要技术相关的专利，包括 QAM 和波束成型在内。NGB 发现，OFDMA 技术是 SEP 相关专利族群中最多的，而 “华为拥有最大数量的与 OFDMA 相关的 Wi-Fi 6 SEP 族群，其次是高通和英特尔。”

不过，在专利数量的统计方面存在不同看法。例如，来自 IPlytics（一家分析专利技术前景的德国公司）的另一份报告得出了一些略有不同的结论。在这份报告中，IPlytics 追踪了不同代 Wi-Fi 标准的贡献 -- 包括 Wi-Fi 5（802.11ac）, Wi-Fi 6（802.11ax）以及预期的 Wi-Fi 7（802.11be）标准，并报告说 “高通公司为从 Wi-Fi 5 到 Wi-Fi 7 的所有 Wi-Fi 代际技术标准做出了最大贡献。”

IPlytics 表示，华为排名第二位，紧随其后的是英特尔、Newracom、爱立信和韩国的 WILUS Group。该公司补充说：“与前几代技术相比，联发科和 LG 对 Wi-Fi 7 的贡献显著增加。”

IPlytics 的 Tim Pohlmann 表示：“很长一段时间以来，蜂窝网络和 Wi-Fi 网络背后的技术存在着很大的差异。然而，随着这些技术的最新一代技术在过去几年中得到发展，它们之间存在着大量交叉。事实上，在某些场景下（例如体育馆、音乐厅和某些企业园区），Wi-Fi 6 的性能改进可能是巨大的，而且有些人认为它可能会对 5G 构成威胁。”