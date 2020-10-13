华为云数据安全中心正式公测：支持数字水印、数据脱敏、完全销毁…

IT之家10月13日消息 从华为云获悉，近日，华为云安全首席技术官杨松宣布数据安全中心正式公测。

据介绍，数据安全中心是一款完全云原生的安全服务。IT之家了解到，该服务于去年 9 月份放出内测消息，目前正式公测。

华为云表示，数据安全中心有 8 大核心数据安全能力，包括数据资产透明可视、敏感数据识别、数据传输安全、数据存储安全、数据审计、数字水印、数据脱敏、完全销毁等。

▲ 图源：华为云

数据资产透明可视：提供数据资产的全生命周期全景图。

敏感数据识别：对各种数据进行分级分类，快速识别敏感信息，支持如身份证、银行卡号、车牌号等 30 多种个人数据的识别，支持 doc、xls 等 200 种格式的文件识别。

数据传输安全：提供私有云证书管理和 SSL 证书管理服务。

数据存储安全：数据加密能力已集成到 40 多种用户最常用的基础云服务，如 ECS、OBS 等中。

数据审计：数据库安全审计服务，可识别异常的数据操作行为，并进行全方位记录。

数字水印：支持明暗双重水印和数据库水印。

数据脱敏：用户在使用数据时，有时既要调用某些敏感数据如身份证、银行卡号等，又不想明文数据被其他人看到，这时可对等敏感数据进行遮盖、变形等脱敏处理。

完全销毁：通过介质安全擦除的方式，对云上失效数据进行安全销毁，保证用户数据删除时无残留，数据删除后不可恢复。