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麒麟 9000 跑分再曝：GPU 表现抢眼，华为 Mate 40 Pro 屏幕分辨率确认

2020/10/13 15:24:47 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 10 月 13 日消息 继 Geekbench 跑分曝光后，麒麟 9000 处理器的安兔兔跑分也已经出炉，还透露了华为 Mate 40 Pro 的屏幕分辨率。

安兔兔称，今天，安兔兔在后台发现了一款型号为 “NOH-NX9”的华为新机，其搭载了麒麟 9000 处理器，如无意外就是即将发布的华为 Mate 40 系列机型之一。

配置方面，新机采用的是 2772×1344 分辨率显示屏，搭载麒麟 9000 处理器，内置 8GB 内存和 256GB 机身存储空间，主摄像头为 5000 万像素。

架构方面，麒麟 9000 处理器采用的是四核心 Cortex-A77 搭配四核心 Cortex-A55 的设计，最高主频达到了 3.13GHz。GPU 为 Mali-G78，核心数量以及频率目前还不清楚。

跑分方面，目前安兔兔统计到的最高成绩为 693605 分，其中 CPU 成绩 189670、GPU 成绩 287962、MEM 成绩 126589、UX 成绩则是 89384。

通过成绩来推测，Mate 40 系列配备的应该是 LPDDR5 内存以及 UFS 3.1 闪存，在存储方面的表现非常优秀，而屏幕刷新率有可能是 90Hz，但也不排除更高的可能性。

总分方面，麒麟 9000 相比麒麟 990 5G 来讲提升非常大，对比骁龙 865 机型来讲也有着明显的优势。尤其是 GPU 方面的表现非常抢眼，相比超频后的骁龙 865 也有明显的优势。

IT之家今天早些时候报道，据数码博主 @数码闲聊站 称，麒麟 9000 采用 1+3+4 架构，1 个 3.13 GHz A77 核心 + 3 个 2.54 GHz A77 核心 + 4 个 2.04 GHz A55 核心，辅以 Mali-G78 GPU，图片显示其单核跑分为 1016 分、多核跑分为 3688 分。作为对比，麒麟 990 5G 的单核得分为 753 分，多核得分为 2882 分。

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关键词：麒麟9000华为Mate40

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