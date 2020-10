IT之家 10 月 13 日消息 根据英伟达官方的消息,微软与 NVIDIA 工程师合作,按需优化 Turing-NLG,为 NVIDIA GPU 上的模型提速,为必应搜索提供实时整句查询建议。

英伟达表示,通过对硬件和模型进行整体优化,微软和 NVIDIA 可将平均时延控制在 10 毫秒以内。

IT之家了解到,现在,Bing 已经能够通过 “整句预测”技术为用户提供整句建议。这些提示是即时生成的,因此它们不仅限于之前看到的数据或当前输入的单词。举例来说,现在,如果输入 “The best way to replace”,就会立即看到三个整句建议:wood、plastic 和 metal。如果您输入 “how can I replace a battery for”,整句建议 “iphone、samsung、ipad 和 kindle”便会全部展现。