《无主之地 3》次世代版公布：支持 4K 60 fps，视效品质升级

IT之家 10 月 13 日消息 根据 2Kgames 官方的消息，次世代版《无主之地 3》将在新主机首发日推出。Xbox Series X / Series S 版于 11 月 10 日推出；PlayStation 5 版于 11 月 12 日在美国、日本、加拿大、墨西哥、澳洲、新西兰与韩国先行推出，全球其他地区另于 11 月 19 日推出。所有拥有《无主之地 3》游戏和次世代主机的玩家，将能免费升级为同一主机家族的次世代版本。

IT之家了解到，次世代主机将为《无主之地》世界带来更上层的视效品质，且《无主之地 3》将完全针对次世代主机最佳化充分发挥最新硬体的性能。 《无主之地 3》在 Xbox Series X 和 PS5 主机上的单人游戏和线上合作模式将支持每秒 60 帧和 4K 解析度，且次世代主机版本的本地多人游戏将支持三到四名玩家以分割画面方式进行游戏。此外，次世代主机版本即可让玩家以垂直分割画面方式游玩双人本地合作模式，且此功能将会在之后通过分别于 11 月 10 日和 11 月 12 日推出的免费更新增添至 Xbox One 及 Playstation 4 版本中。

本世代平台的《无主之地 3》玩家可以轻松地将游戏转换为同主机家族的次世代版本。若你是拥有 Xbox One 版《无主之地 3》的玩家，你将能游玩 Xbox Series X/S 版本；若你是拥有 PlayStation 4 版《无主之地 3》的玩家，你将能游玩 PlayStation 5 版本。你的追加内容和游戏存档也会转移到同主机家族的次世代主机上，让你能从上次离开的地方接续玩下去。（请注意，若你拥有实体光碟版《无主之地 3》，则必须使用附有光碟机的 Xbox Series X 或标准款式 PlayStation 5 主机才能享受所有这些功能。）