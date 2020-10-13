松下发布 Lumix BGH1 微型摄像机

IT之家10月13日消息 松下今日推出了 Lumix BGH1，该公司称之为 “盒式无反影院现场级摄像机”的独特设备，基于 M43 系统标准，具有微型四分之三画幅的传感器和紧凑的立方体体型设计，相机的一侧几乎完全由镜头所占据。

IT之家了解到， Lumix BGH1将于今年 12 月上市，售价为 1999.99 美元（约合 13480 元人民币）。

新型 LUMIX BGH1 充分结合了所有松下通过发展的在专业电影摄像机、便携式摄像机以及 LUMIX GH 系列的技术结晶，它是一款具有易安装、高拓展性、允许多机位控制的摄像机。它提供了多种更为通用的使用方式：无人机，IP 远程控制，实时流媒体传输等等。

新型 LUMIX BGH1 具有双原生 ISO 技术和第十代维纳斯引擎以及 1020 万像素 Live MOS 传感器，可以内录 4:2:0 10-bit C4K/4K 60p / 50p 的视频。摄像机使用与 TU-RB.2100 兼容的指定伽马曲线来录制视频，在 HLG 中还提供低比特率 C4K/4K HEVC /H.265 的录制模式，预先安装了具有 13 档动态范围的 V-Log L。还能通过 HDMI 进行 C4K/4K4:2:2 10bit 输出。

此外，VFR (可用可变帧率) 让用户可以记录 C4K/4K (60 fps，24p 最高 2.5 倍慢动作) 和全高清 (240 fps，24p 最高 10 倍慢动作)*。快动作视频最小帧率为 2fps。

LUMIX BGH1 还采用了先进的深度学习技术，可以检测特定的目标：人类和快速移动的动物，包含了犬科、猫科动物和鸟类。尤其是对于人类而言，除了眼睛，脸，身体之外，实时监测技术还提供单独识别头部功能。即使是快速移动的人物，背对摄像机，倾斜头部或者远离摄像机，摄像机依旧会保持追焦。

其他方面，LUMIX BGH1 采用双 SD 卡槽（支持 UHS-II），11800mAh AG-VBR118 电池，内置 Wifi，蓝牙，尺寸为 93 x 93 x 78mm，重量 545g。