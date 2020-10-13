三星 Galaxy Z 双折智能手机专利公布：可伸缩设计

IT之家10月13日消息 外媒 Letsgodigital 今日公布了一份全新的三星双折叠手机设计专利，2018 年 9 月申请，下文暂以 Samsung Galaxy Z Dual Fold 代指该机。

▲ 图截于专利文档

外媒基于该专利绘制了渲染图以帮助理解，以下图源 Letsgodigital 。

专利显示这款三星智能手机将具有向外折叠的显示屏。用户可以将屏幕的左右两侧向后旋转。折叠后，该机就变成了一种相对较短，较宽的设备，而当手机完全展开后，就会变身为超宽显示屏设备，类似于平板电脑，从而使屏幕面积增加约 85%。

IT之家了解到，小米去年也申请了一份三折叠的折叠屏手机，但与三星不同之处较大，例如三星 Galaxy Z Dual Fold 手机的铰链完全不同，并向外略微突出。这使得该手机看起来不如小米的那款未来感强，但它确实带来了新的操作模式。

固定后，底部屏幕部分可用作键盘或显示控件，而顶部屏幕（也是最大的屏幕部分）可用于显示内容，支持并排运行多个应用程序。

此外，三星似乎为这款 Galaxy Z Dual Fold 提供了一种可伸缩的机制。如果我们在折叠状态下看手机的背面，你会发现右侧的屏幕并未一直延伸到外壳，展开后，柔性部分完全闭合到外壳，柔性屏幕似乎能够在外壳内移动，但专利描述中并未提及。



或许，这只是三星的一种尝试，申请专利也不意味着三星一定会生产该设备，只是表示三星有这个能力和计划去开发这样一款设备。

这项专利还再次表明，三星希望使用可折叠手机来提高生产率。