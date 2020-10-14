全员 5G！苹果 iPhone 12 系列没有阉割，售价依旧 5499 元起

北京时间 10 月 14 日凌晨 1 点，苹果秋季的第二场发布会又来了！与上个月的发布会一样，依旧是采用线上的方式，整场发布会只有 1 个小时，带来的产品，除了万众期待的 iPhone 12 系列，就是 HomePod mini 了。

所以朋友们，我们就按照发布会的流程来了解这次发布会上的硬件产品吧。

更小、更便宜的 HomePod mini

率先登场的还是老铁汁库克，简短的开场白之后，他就带着 HomePod mini 智能音响走来了。

从外观上看，新一代的 mini 由前代 HomePod 的圆柱形变成了更萌的球形，体积更小巧，相比前代它还拥有更好的音质、语音控制及智能控制，同时价格也更低。

▲来张近点的图

HomePod mini 智能音箱配备了 S5 芯片，也是计算芯片，每分钟可以扫描 180 次音频频率，能够分析音频，并进行实时优化调音。

智能交互上，HomePod mini 智能音箱还支持 U1 芯片，与支持 U1 芯片的 iPhone 靠近时就可以交互，播放 Apple 音乐等等，还支持家庭传话功能。

HomePod mini 智能音箱支持 Siri，当然 Siri 也更加智能了，响应速度更高并且知识量更大，它能记住每个家庭成员的声音，还可以帮你控制家里的智能家居产品。

音质方面，HomePod mini 智能音箱重新设计了腔体，支持第三方音频服务。

售价方面，HomePod mini 智能音箱只要 99 美元，11 月 6 日开始预定，11 月 16 日出货，有黑、白两个颜色选择，两台就可以组成 360 度环绕立体声。

到这里，HomePod mini 智能音箱就介绍完毕了，来到了大家更想看 iPhone 12 环节。

两款 iPhone 12，苹果没有挥刀

此时发布会专用串场节目主持人库克再次登场，他介绍道，从推出至今，iPhone 11 成为世上最受欢迎的智能手机，而今天标志着 iPhone 新纪元的开始——5G iPhone 来啦！

按照惯例，库克先介绍了 5G 移动网络的三大特点：更快的网速、更低的延时、以及更加注重隐私和安全——有了 5G，你再也不需要连接到不太安全的公共 Wi-Fi 热点。

第一个介绍的是 iPhone 12，与之前的传闻一致，采用的是磨平的金属中框及背部玻璃设计，证实了回归 iPhone 4 设计，有着 6.1 寸的 OLED 屏幕。

官方称，iPhone 12 的体积相比 iPhone 11，厚度减轻 11%，体积减少了 15%，重量轻了 16%，而 iPhone 12 的盖板采用了一种超瓷晶面板，比之前的更耐造了，抗跌落能力提升 4 倍。

配置上，iPhone 12 采用了 A14 处理器，5nm 工艺，集成了 6 核 CPU（2 大 4 小）、六核 GPU，性能比 A13 高出 50%，官方称之为主机级别的游戏性能。

为了证明这一点，《英雄联盟》手游版在 iPhone 12 发布会上惊喜首发，看到这里，小编彻底醒了。

拍照方面，iPhone 12 还是双摄，1200 万像素超广角 + 1200 万像素广角镜头组成，主摄是 7P 镜头，低光下进光量提升了 27%，还支持 Smart HDR 1.3，夜间模式现在也支持超广角及前置拍摄了。

另外一款就是跟爆料一致的 iPhone 12 mini，这是苹果首次在 iPhone 手机上使用 mini 后缀的命名。与 iPhone 12 不同的是它使用的是 5.4 寸屏幕，但没了 Touch ID 指纹识别，改用 Face ID 设计，让它比 4.7 寸的 iPhone 手机还要小巧一些。

真的是小屏党福音了，看对比图感受下吧~

在 iPhone12 上，Magsafe 重新回归，这次 Magsafe 放到 iPhone 12 背部并且支持 15W 快充。Magsafe 充电磁吸的设计，可以让你更准的进行充电，而且苹果出了很多周边，让人眼花缭乱。

▲混搭太多了

值得一提的是，以环保的名义，四款 iPhone 12 的确都不再赠送耳机、充电器了，所以当你拿到 iPhone 12 的时候，将会是高度减少了近一半的新包装盒。

就是长这样的：

最后，就是配色和价格了。

iPhone 12 mini 起步售价和 iPhone 11 保持一致，64GB 5499 元，128GB 5999 元，256GB 6799 元；颜色有黑色、白色、红色、蓝色、绿色；11 月 6 日开始预购，11 月 13 日发售。

iPhone 12 则妥妥的溢价明显，64GB 6299 元，128GB 6799 元，256GB 7599 元；颜色有黑色、白色、红色、蓝色、绿色；10 月 16 日开始预购，10 月 23 日发售。

iPhone 12 Pro 系列，更大了

接下来就是 iPhone 12 Pro 及 iPhone 12 Pro Max 的 part 了，今年的真 iPhone 旗舰机。

iPhone 12 Pro 系列只有金色、银色、石墨色及海蓝色四种，看起来更具光泽感，更吸睛，也更贵。

设计上，iPhone 12 Pro 系列使用的是更高级的不锈钢中框，比 iPhone 12 的铝合金中框更坚固一些。

屏幕尺寸又更大了，iPhone 12 Pro 是 6.1 寸 OLED 屏，比 iPhone 11 Pro 的 5.8 寸有所提升，而 iPhone 12 Pro Max 是 6.7 寸，也比 6.5 寸的 iPhone 11 Pro Max 增加了。

▲对比图看下

拍照方面，iPhone 12 Pro 及 iPhone 12 Pro Max 没少下功夫，虽然还是 1200 万像素超广角、1200 万像素广角和 1200 万像素长焦组成的三摄，不过传感器升级了，进光量提升了 87%。

在长焦方面，两款手机还有些区别，iPhone 12 Pro 是 52mm 焦距长焦，整套系统可提供四倍光学变焦，而 iPhone 12 Pro Max 是 65mm 焦距长焦，整套系统可提供五倍光学变焦。

同时，两款手机还支持 iPad Pro 上使用的 LiDAR 激光雷达技术，有助于提高对焦速度。iPhone 12 Pro 系列还支持杜比音效以及 10bit 格式拍摄。

配置方面，当然与前两款一样的，搭载 A14 芯片。

iPhone 12 Pro 系列容量都提升至 128GB，iPhone12 Pro 128GB 8499 元，256GB 9299 元，512GB 11099 元；10 月 16 日开始预购，10 月 23 日开始发售；

iPhone 12 Pro Max 128GB 9299 元，256GB 10099 元，最高 512GB 11899 元；11 月 6 日开始预购，11 月 13 日开始发售。

以上就是这场发布会的全部内容了，四款 iPhone 12 都是做了常规升级，5G 在中国消费者来看也已经不新鲜，也不能说毫无惊喜吧，只能说：就这？

或许，我们应该再等等 iPhone 13，因为十三香啊！（啊，这万恶的谐音梗 ......

最后感谢你的阅读，祝你保重！