苹果 iPhone 12 全系采用超瓷晶面板，抗摔性能提高 4 倍！

10 月 14 日消息，据国外媒体报道，北京时间 10 月 14 日凌晨 1 点，苹果公司发布了 iPhone 12 系列手机，该系列手机采用超瓷晶面板，使其抗摔性能提高了 4 倍。

具体来说，苹果在发布会上发布了四款新的 iPhone 12 机型，它们分别是 iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max。

这四款机型均支持 5G 网络，且都配备 OLED 全面屏和 A14 仿生芯片。其中，Pro 系列产品全新配备激光雷达扫描仪，可测量光距并使用场景的像素深度信息。

此外，这四款 iPhone 12 机型支持众多 5G 频段，还拥有智能数据模式，可智能地判断何时需要 5G 速度，并实时平衡数据用量、速度和耗电量，帮助延长电池续航。

在发布会上，苹果公司还大力宣传了 iPhone 12 系列手机上的超瓷晶面板。该公司表示，这种玻璃比任何智能手机玻璃都坚硬，使 iPhone 比以往任何时候都更耐用，并且使得 iPhone 的抗摔性能提高了 4 倍。

外媒称，这种陶瓷玻璃材质是由苹果和康宁联合研发的，由嵌入玻璃基体中的纳米陶瓷晶体组成。康宁表示，这种材质是高度透明的，晶体形成的坚硬结构意味着它不太可能断裂。