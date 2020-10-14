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苹果黄牛已 “躁动”起来：iPhone 12 蓝色最火，最多加价一千

2020/10/14 13:30:29 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 10 月 14 日消息 今天苹果正式发布了 5G 新机，包括 iPhone12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro 以及 iPhone 12 Pro Max 四款，国行售价为 5499 元起，而每年的苹果 iPhone 新机发布会也是黄牛们最活跃的时候。

据界面新闻报道，从多位黄牛处了解，加价一千是今年的普遍水平。但这主要针对 iPhone 12 Pro 系列，iPhone 12 没这么贵。一位黄牛说，根据颜色及内存，iPhone 12 加价或在 500 元至 1000 元，也可能更低。另外根据黄牛的说法，今年 iPhone 12 蓝色最贵最火爆。

不过报道也指出，此番加价规则是黄牛与渠道商根据往年经验推算得出。具体情况还要依靠实时行情，以及货源多少而定。至于今年的货源情况，多位黄牛表示肯定有货，其中一位更是保证发售当天让你用上。还有黄牛从其个人受咨询情况判断，iPhone 12 系列比 iPhone 11 系列要 “火”，但目前下单人数并不算多，多数人在了解后都打算自己先从官网预订。

IT之家了解到，新品发布当日截至美股收盘，苹果股价下跌 2.65% 至 121.1 美元，市值 2.07 万亿美元。

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关键词：iPhone 12

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