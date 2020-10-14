2020 英雄联盟 S10 上海总决赛免费门票被炒至近 3 万元，需人脸识别核身

IT之家 10 月 14日消息 10 月 10 日，英雄联盟赛事官方宣布，2020 英雄联盟全球总决赛决赛将开放现场观赛，本次决赛所有开放的线下观赛资格都将以免费的方式给到各位召唤师。IT之家获悉，10 月 31 日的 2020 英雄联盟全球总决赛冠亚军决赛将会在上海浦东足球场开放线下现场观赛。

这也是浦东足球场的首秀。据悉，在基于现场舞台设计的可开放座椅范围内，本次赛事将根据防疫要求实行严格的座位间隔，在除去一小部分工作以及根据商务合同不得不保留的合作伙伴观赛资格后，现场预计将一共开放 6312 名观赛资格。

据澎湃新闻报道，近期发现原本免费的2020英雄联盟全球总决赛观赛票，被黄牛炒至最高近3万元一张。另有7500元“100%中签率”的代摇号服务。

只需提供电话、姓名、身份证号、英雄联盟游戏账号密码就可“通过内部渠道进行官方正规摇号”，7500元可保证100%中签拿到票，500元有30%的概率成功中签，失败不退款。

原本官方参与摇号的要求之一是有一个至少30级的英雄联盟游戏角色QQ账号，若买家没有游戏账号，店家表示客户可通过赠票赞助商入场。另外有黄牛票则对座位远近明码标价，“内场一排”标价达29800元，最远的“三层看台随机”为4600元。并且声称“提前三天出票，实名制刷脸进场”，若未成功出票可退500元定金。

同样是“明码标价”的另一家黄牛则表示，最晚在10月25日拍下即可。然而英雄联盟官方规定的摇号登记截止时间是10月14日23时59分。

10月15日将在公证处的监督下全程录像整个摇号过程，抽取获得免费观赛资格的玩家及候补资格玩家。10月16日12时起开始发送短信通知获得资格玩家，并需要在24小时内确认参与观赛，否则顺延至候补玩家。截至10月13日16时45分，已有240余万玩家参与摇号登记共6312张的观赛门票资格。