百度吴甜：自研芯片在搜索引擎部署，已培养超 100 万名 AI 人才

10 月 14 日下午消息，2020 中国国际信息通信展览会今日开幕，在数字经济领导者论坛上，百度副总裁吴甜发表主旨演讲。

她主要介绍了百度在开展的 AI 新型基础设施的建设：百度大脑。

“经常有人问起说人工智能本身听上去还有点虚，而 AI 新型基础设施，AI 新基建听上去更虚了，是不是看不见也摸不着，我想说其实这是一套既看得见也摸得着的基础设施。”吴甜说，它的本质依然是非常夯实的一套基础平台，综合了云计算、5G、大数据平台以及人工智能的技术在上面。

吴甜介绍，在百度大脑平台中，最底层是在芯片层，百度自研了云端通用 AI 芯片百度昆仑，该芯片已经在百度自己的搜索引擎上使用，每天在处理着大量的搜索上的请求，把人工智能新的语义理解技术带到搜索当中，提升搜索的效果。

除了自身业务，百度也在将 AI 能力对外开放，用来支撑企业在智能化时候的各种需求。比如在能源行业，安全生产、智能调度、巡检、智能客服等都是非常重要的应用场景。

不过在基础设施为企业提供了服务之后，想要这些基础设施进行更好的运用，就需要有相应的人才。她认为，在企业的数字化升级的过程中，最缺少的其实是复合型的人才，这种复合型人才是既懂得技术的边界又懂得业务的理解。

吴甜表示，百度在提供的基础设施的基础上，也一直在致力于打造培训体系，能够在全社会去推进人才的培养，目前百度已经培养了 100 万以上的 AI 人才，未来还希望培养更多。