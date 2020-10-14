今年全球 OLED 电视出货量将达到 330 万台，低于此前预期

10 月 14 日消息，据国外媒体报道，市场研究公司 Omdia（以前是 IHS Markit）预计，2020 年全年，全球 OLED 电视出货量将达到 330 万台，与去年相比增长 10%。

▲图片来源于 Omdia

然而，今年 4 月份，Omdia 曾预计，2020 年，OLED 电视出货量只有 350 万台，低于此前预测的 450 万台，也低于 2019 年底最初预测的 550 万台。

Omdia 预计，2020 年第四季度，全球 OLED 电视出货量将达到 120 万台，与去年同期相比同比增长 30%；2021 年第一季度，全球出货量预计为 104 万台。除此之外，该公司还预计，2024 年，OLED 电视的出货量将超过 900 万台。

Omdia 的报告显示，截至今年 9 月份，全球 OLED 电视出货量达到 1032 万台，实现了里程碑式的突破。这是自 LG 电子于 2013 年推出首款 OLED 电视以来，全球 OLED 电视出货量首次突破 1000 万台。

今年，OLED 电视制造商的数量迅速增长至 19 家，明年还将品牌加入。相比之下，7 年前，LG 电子是唯一的 OLED 电视生产商。

据悉，在全球大型 OLED 电视屏幕市场上，乐金显示（LG Display，简称 LGD）占据着主导地位。该公司是全球最大的薄膜晶体管液晶显示器（TFT-LCD）面板、有机发光二极管（OLED）和柔性显示器制造商和供应商之一。

TFT-LCD、AMOLED 以及包括柔性显示等新型显示技术，它们的基础技术都是半导体技术，都可统称为半导体显示。半导体显示可定义为通过半导体器件独立控制每个最小显示单元的显示技术统称。