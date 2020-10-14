蚂蚁集团全球总部落户杭州

IT之家10月14日消息 杭州市政府与蚂蚁科技集团股份有限公司签订战略合作框架协议。根据协议，蚂蚁集团全球总部正式落户杭州，加快打造全国 “数字经济第一城”。

根据协议，双方将聚焦产业发展、技术创新、业务应用、空间拓展、品牌建设五大重点领域，构建双方全方位、多领域、深层次的合作格局。

签约现场，蚂蚁集团董事长井贤栋表示，蚂蚁集团生于杭州，长于杭州，杭州的土壤、优秀的营商环境，为蚂蚁提供了源源不断的滋养，支持蚂蚁集团一路发展成为世界领先的科技集团。井贤栋说，杭州一路伴随和支持蚂蚁集团的成长。杭州是全球移动支付之城，金融科技之城，数字治理之城，蚂蚁有幸在其中贡献力量。

IT之家获悉，根据协议，依托杭州的人才新政，蚂蚁集团将加大力度，延请全球顶尖人才来杭创业创新。双方将围绕金融科技核心关键技术，持续加大研发和创新投入，加快科技基础设施和创新平台建设，加大国内外高端人才引进和培养，将杭州打造成为全球重要的金融科技创新策源地和人才高地。

围绕着建设全国数字经济第一城的战略，井贤栋表示，未来，蚂蚁集团将加快全球总部建设，为杭州凝聚全球金融科技生态。科技创新是未来竞争的胜负手，蚂蚁集团将加快以区块链、人工智能为代表的数字技术的科技创新，在数字化浪潮中拨得头筹。技术应用决定着数字化升级的成效，蚂蚁集团将全力支持杭州成为科技应用先行区，为数字新生活新服务添上浓墨重彩的一笔。