雷军：小米要 “死磕”中国市场，争取几年内做到欧洲第一

IT之家10月14日消息 据国是直通车报道，近期小米集团创始人、董事长兼首席执行官雷军接受采访表示，“真没有想到小米能办到这么大。”

小米公司成立于 2010 年，是一家以手机、智能硬件和 IoT （物联网）平台为核心的互联网公司。10 年时间，小米将营收做到了超 2000 亿元，并在今年的《财富》世界 500 强排行榜中位列 422 位；2019 年，小米手机出货量 1.25 亿台，全球排名第四。

确如雷军所言，放眼全球，小米的增长规模和速度都是 “非常非常了不起的”。

雷军将这一 “不可思议”的增长，归因为时代——“我最幸运的是，过去 10 年是移动互联网的 10 年，与伟大的时代同行是一个创业者最大的荣幸，小米赶上了大好时代。”

IT之家了解到，谈及未来 10 年，雷军说，小米要 “死磕”中国市场，并坚定不移地走全球化道路。“重新创业、重新开始。”

雷军回答问题时表示：小米去年营收是 2058 亿元人民币，位列世界 500 强的 422 位，小米的增长规模还是非常非常了不起的。可以有几个维度分解这个成绩。

在产品线维度，营收中手机业务占到 60%，AIoT（人工智能物联网）业务占 30%，互联网接近 10%；在区域维度，中国区 50%，国际市场 50%。这与国家以国内市场为主，“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”是相符的。

未来面对复杂的国际形势和地缘政治问题，小米确定了 3 条发展原则。

第一，要 “死磕”中国区，把中国业务做好，推动整个中国业务的进一步发展。为此，为了适应国内消费升级，小米今年开始进入高端手机市场。发布的小米 10、小米 10 至尊纪念版手机等新产品都获得了成功，这证明了小米进入高端手机市场是有足够的品牌影响力和技术实力的。

第二，要坚定不移地全球化。小米有着 6 年的全球化经验，前 3 年我们在等一块成功的 “试验田”，第二个目标是希望用 3 年至 5 年时间在欧洲取得一定成绩。2 年多时间过去了，小米目前在西班牙市场占有率已经排第 1 名，在法国排第 2 名，在整个欧洲市场已经进入了前 3 名。我们目标是在未来几年在欧洲排到第 1 名，这将证明小米在发达国家也能取得全球化的成功。

第三，要追求全球化中的本地化。小米不仅要把产品卖到各个国家，服务好消费者，还要真正成为每一个国家的本地企业，帮助那个国家在科技消费上进步。比如，在印尼，我们推动本地化生产，雇佣大量的本地工人来推动当地经济和社会发展，也提升了中国企业的社会责任，改善跟当地民众之间的互动关系。